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Fenerbahçe'yi yıkan futbolcu maç sonuna da damga vurdu

Fenerbahçe'yi yıkan futbolcu maç sonuna da damga vurdu
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Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı. Sarı kırmızılıların son golünü kaydeden Talha Sarıaslan, maç sonunda yaptığı açıklamada, "Şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldılar. İyi olan kazansın şampiyonluğu" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı. Sarı kırmızılılara beraberliği kaydeden golü 90+4'te Talha Sarıaslan attı.

"ŞAMPİYONLUK YOLUNDA AĞIR YARA ALDILAR"

Tivibu Spor'a konuşan Talha Sarıaslan, "Bu golü kaç haftadır kafamda yaşıyordum. Hissediyordum. Çok mutluyum. Şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldılar. İyi olan kazansın şampiyonluğu. Çok mutluyuz, çok fazla eksiğimiz vardı. Çoğu abimiz bizimle gelemedi Kayseri'de kaldı. Elimizden geleni yaptık. Genç arkadaşlarımız çok iyi mücadele etti" dedi.

Ekol TV'ye de konuşan 20 yaşındaki golcü, "Osimhen ve Icardi, Süper Lig'in en iyileri. Dünyada nadir görülebilecek forvetler. İkisi de idolüm." ifadelerini kullandı.

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Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Soyadı da Sarıaslan , yolu açık olsun…

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Haber YorumlarıNeferoglu:

sanki şampiyon oldun. len fenerbahce sen büyümküşsün ne çok düşmanın varmis. onca insan seni çekemiyorlar doğru yoldayız demektir.

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Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Denizlispor'un ruhu hala var Süper ligde

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Haber Yorumlarınurullah sari:

Şuan Türkiye futbolunun en büyük sorunu golcü Türk oyuncu sorunudur.Helal olsun iyi kovaladı golü iyi kokladı ve attı.Allah yolunu açık etsin

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Şimdi mağlubiyet sonrası dikkatleri başka yere çekme gayreti olduğu çok açık ama yemezler. Yönetimin derhal istifa onurlu bir şekilde etmesi gerekir. taraftarın sabrı kalmadı patlayacak

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