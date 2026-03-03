Fenerbahçe'yi Gaziantep'te bekleyen büyük tehlike

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü haftasında çarşamba günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE'YE DİREKT TUR İÇİN GALİBİYET GEREK

Ligde üst üste 2 karşılaşmada puan kaybeden ve söz konusu süreçte Avrupa kupalarına veda eden sarı-lacivertliler, zorlu rakibini yenerek kupada yoluna devam etmeyi amaçlıyor. Kupaya evinde Beşiktaş mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ardından Beyoğlu Yeni Çarşı ve Erzurumspor FK maçlarını kazanmıştı. Kupada yoluna devam etmek için karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak zorunda bulunan sarı-lacivertliler, grubunda 3. sırada yer alıyor. Fenerbahçe'nin, doğrudan üst tura adını yazdırması için galibiyetle sahadan ayrılması gerekecek.

BERABERLİK YAŞANIRSA ELENME TEHLİKESİ

Maçın berabere bitmesi halinde Kocaelispor ya da Çaykur Rizespor'un kazanmasıyla birlikte Fenerbahçe, grubunu dördüncü sırada bitirerek elenebilir. Mücadelenin berabere sona erip, Kocaelispor ve Çaykur Rizespor'un maçlarını kazanamaması durumunda ise sarı-lacivertliler, en iyi üçüncü olarak bir üst tura çıkacak.

5 EKSİK BULUNUYOR

Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Milan Skriniar, Edson Alvarez, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo, karşılaşmada forma giyemeyecek.