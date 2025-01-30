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Fenerbahçe'yi eleyen takım Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı

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Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Fenerbahçe'yi eleyerek play-off etabına yükselen Lille, büyük bir sürprize imza attı. Fransız ekibi, lig usulü oynanan yeni formatında 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak son 16 turuna direkt adını yazdırdı. Real Madrid, Atletico Madrid, bologna, Sturm Graz ve Feyenoord'u yenen Lille, tek beraberliğini Juventus'tan aldı.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda karşı karşıya geldiği Lille, sahasında sarı-lacivertlileri 2-1 yenmişti. İstanbul'da oynanan maç 1-1'lik skorla bitmiş ve Fransız ekibi play-off turuna yükselerek Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nden etmişti.

TARİH YAZDILAR

Lille, play-off etabında ise Slavia Prag'ı Fransa'da 2-0 mağlup etti. Deplasmanda rakibine 2-1 mağlup olan Lille, skor avantajıyla adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı.

DÜNYA DEVLERİNİ YENDİLER

Şampiyonlar Ligi'nin lig usulü oynanan yeni formatında 8 maça çıkanLille bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Real Madrid'i 1-0, Atletico Madrid'i 3-1, bologna'yı 2-1, Sturm Graz'ı 3-2 ve Feyenoord'u 6-1 yenen Lille, tek beraberliğini ise Juventus'tan aldı. (1-1) Fransız ekibi 2 mağlubiyetini ise Sporting (2-0) ve Liverpool (2-1) karşısında aldı.

Şampiyonlar Ligi'nin lig etabını Real Madrid, PSG, Juventus ve Manchester City gibi devlerin önünde bitiren Lille, 7. sırada yer aldı. Lille böylece Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna direkt adını yazdırdı.

Fenerbahçe'yi eleyen takım Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİlker ÖZKUL:

Bunu yazdın da noldu şimdi. Fenere Avrupa Ligi'nde ilk 8 içindesin mi diyecekler böyle olduğu için

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