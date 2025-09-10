Fenerbahçe'yi bu yüzden reddetmiş! İşte Zinedine Zidane'ın yeni takımı

Adı Fenerbahçe ile de anılan Zinedine Zidane'ın yeni adresi belli oldu. Fransız futbolunun efsane ismi Thierry Henry, Didier Deschamps sonrası Fransa Milli Takımı'nın başına geçecek ismin Zidane olduğunu açıkladı.

Fransız basınına yansıyan haberlere göre mevcut teknik direktör Didier Deschamps'ın 31 Temmuz 2026'da bitecek sözleşmesinin ardından Fransa'nın yeni hocası Zinedine Zidane olacak. Fransız gazetesi L'Equipe daha önce bu iddiayı gündeme taşımıştı.

"ONA EN İYİSİNİ DİLİYORUM"

Henry, Zidane'ın yeni görevinin duyururken, "Hepimiz yeni teknik direktörün kim olacağını biliyoruz. Bunu sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Ve ona en iyisini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Son olarak 2021'de Real Madrid'i çalıştıran Zidane, İspanyol deviyle üst üste 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanarak tarihe geçmişti.