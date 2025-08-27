Fenerbahçe'yi Benfica'yı elemesi takdirde büyük bir para ödülü bekliyor

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe, deplasmanda Benfica ile kritik bir maça çıkacak. Estadio de Luz'da oynanacak karşılaşma bu akşam saat 22.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE'Yİ BEKLEYEN DEV GELİR

Kadıköy'de oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmanın ardından Fenerbahçe, galibiyet arayarak turu geçmeyi hedefleyecek. Sarı-lacivertliler bu hedefini gerçekleştirmesi durumunda dev bir gelirin sahibi olacak.

18.62 EURO AYAK BASTI PARASI

Sarı-lacivertliler, Benfica'yı elemesi durumunda adını Şampiyonlar Ligi'nde lig etabına yazdıracak ve 18.62 milyon euro ayak bastı parasını kasasına koyacak.

EĞER BENFİCA'YA ELENİRSE

Öte yandan Fenerbahçe'nin Benfica'ya elenmesi durumunda Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi play-off etabına kalması nedeniyle 4.29 milyon euroluk para ödülünü kasasına koyacak.