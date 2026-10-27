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Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Galatasaray'ın takım otobüsü Kemerburgaz'a geldi

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Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Galatasaray'ın takım otobüsü Kemerburgaz'a geldi Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Galatasaray'ın takım otobüsü Kemerburgaz'a geldi
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası basın açıklamalarının ardından sarı-kırmızılı takımın otobüsü Kemerburgaz'daki Metin Oktay Tesisleri'ne giriş yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray'ın takım otobüsü, derbinin ardından Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne giriş yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından yapılan basın açıklamalarının sona ermesiyle Galatasaray takım otobüsü, Kemerburgaz'daki Metin Oktay Tesisleri'ne geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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