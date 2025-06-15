Fenerbahçe yeni ''wonderkid'ini Rusya'da buldu: Matvey Kislyak

Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, yeni sezon planlamalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

YENİ WONDERKID CSKA'DAN

Fenerbahçe, CSKA Moskova forması giyen 19 yaşındaki orta saha, Matvey Kislyak'ın şartlarını öğrendi. Sarı-lacivertliler, şartların oluşması halinde genç oyuncu için teklifini CSKA Moskova'ya iletecek. Sahada 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında forma giyebilen Kislyak için Jose Mourinho'nun da olumlu rapor verdiği öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Daha önce alt yaş kategorilerinde oynayan genç futbolcu, 2 sezondur Rus ekibininin A takım formasını terletiyor. Orta sahada görev alan genç futbolcu, geçtiğimiz sezon 33 maçın 29'unda 11'de görev aldı. 4 kez fileleri havalandıran Kislyak, bu maçlarda 1 asist yaptı.