Fenerbahçe yeni transferini ayağına top değmeden yolluyor

Süper Lig devi Fenerbahçe, yabancı kontenjanı nedeniyle yeni transferi Ognjen Mimovic'i Türkiye'de bir takıma ya da transferin açık olduğu ülkelerden birine 6 aylığına kiralık vermeyi planlıyor.

15 YABANCI OLDU

Sarı-lacivertlilerde ara transfer döneminde yapılan transferlerin ardından yabancı sayısı 15 oldu. TFF listesine 14 yabancı isim bildirecek sarı-lacivertlilerde bir isim dışarıda kalacak.

KİRALIK GÖNDERİLECEK

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, bu nedenle yeni transfer Mimovic'i Türkiye'de bir takıma ya da transferin açık olduğu ülkelerden birine 6 aylığına kiralık vermeyi planlıyor. Fenerbahçe, Kızılyıldız'dan kadrosuna kattığı 20 yaşındaki sağ bek ile 4.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.