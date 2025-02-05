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Fenerbahçe yeni transferini ayağına top değmeden yolluyor

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Fenerbahçe, yeni transferi Ognjen Mimovic'i kiralık verme planları yapıyor. Yabancı kontenjanı nedeniyle bu kararı alan sarı-lacivertli ekip, Mimovic'i Türkiye'de bir takıma ya da transferin açık olduğu ülkelerden birine 6 aylığına kiralık vermeyi düşünüyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe, yabancı kontenjanı nedeniyle yeni transferi Ognjen Mimovic'i Türkiye'de bir takıma ya da transferin açık olduğu ülkelerden birine 6 aylığına kiralık vermeyi planlıyor.

15 YABANCI OLDU

Sarı-lacivertlilerde ara transfer döneminde yapılan transferlerin ardından yabancı sayısı 15 oldu. TFF listesine 14 yabancı isim bildirecek sarı-lacivertlilerde bir isim dışarıda kalacak.

KİRALIK GÖNDERİLECEK

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, bu nedenle yeni transfer Mimovic'i Türkiye'de bir takıma ya da transferin açık olduğu ülkelerden birine 6 aylığına kiralık vermeyi planlıyor. Fenerbahçe, Kızılyıldız'dan kadrosuna kattığı 20 yaşındaki sağ bek ile 4.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Fenerbahçe yeni transferini ayağına top değmeden yolluyor

Fenerbahçe yeni transferini ayağına top değmeden yolluyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıOrhan Demir:

Komedi dükkani bunlar

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Memleket battı. Ülke Aç, diyenler bu oyunculara verilen paraların miktarını biliyormusunuz?

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Eğer Galatasaray defansa önemli bir transfer yapmazsa demek ki herşey planlı demektir. Bilerek yenilmek istiyor demektir

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Haber YorumlarıHakan Taş:

Trol haber yapmayın

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Haber YorumlarıAdem Bilican:

niye aldın madem sınıra takılıyorsun. fener birşeyler çeviriyoda nedir bizim aklımız almıyor

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