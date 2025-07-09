Fenerbahçe, Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde antrenman gerçekleştirerek yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları ile başladı ardından saha çalışmalarına geçildi.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladığı belirtildi.
Daha sonra sahaya geçen oyuncuların ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı, dar alanda çift kale maçlarla tamamladığı kaydedildi.
Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci idmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.