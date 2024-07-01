Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları yapıldı. Sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde ikinci antrenmanıyla çalışmalarına devam edecek.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek. - İSTANBUL