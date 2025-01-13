Fenerbahçe yeni Ferdi'sini buldu
Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferi sonrası gündeme gelen Patrick Dorgu için yeniden harekete geçti. 20 yaşındaki sol bek Dorgu, Manchester United ve Napoli'nin de radarında. Fenerbahçe, Dorgu'nun transferini sonuçlandırmak için şartları zorlamayı planlıyor. Fenerbahçe, Dorgu'yu Mourinho faktörüyle ikna etmeyi hedefliyor.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmaylar ara transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertli takımın bu doğrultuda sol bek transferinde sürpriz bir ismi gündemine aldığı aktarıldı.
ŞARTLARI ZORLAYACAKLAR
Fenerbahçe, sezon bas¸ında Ferdi Kadıogˆlu Brighton'a transfer olunca gu¨ndeme gelen Patrick Dorgu ic¸in yeniden kulu¨bu¨ Lecce ile temasa gec¸ti. 20 yas¸ındaki sol bekle Manchester United ve Napoli de ilgileniyor. Kanarya, Dorgu transferini sonuc¸landırmak ic¸in s¸artları zorlayacak.
MOURINHO FAKTO¨RU¨ DEVREDE
Lecce 2029 yılında so¨zles¸mesi sona erecek Dorgu ic¸in 20 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Fenerbahçe, Dorgu'yu Mourinho faktörüyle ikna etmeyi hedefliyor. Patrick Dorgu, bu sezon Lecce ile 21 maçta 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.