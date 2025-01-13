Fenerbahçe yeni Ferdi'sini buldu

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmaylar ara transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertli takımın bu doğrultuda sol bek transferinde sürpriz bir ismi gündemine aldığı aktarıldı.

ŞARTLARI ZORLAYACAKLAR

Fenerbahçe, sezon bas¸ında Ferdi Kadıogˆlu Brighton'a transfer olunca gu¨ndeme gelen Patrick Dorgu ic¸in yeniden kulu¨bu¨ Lecce ile temasa gec¸ti. 20 yas¸ındaki sol bekle Manchester United ve Napoli de ilgileniyor. Kanarya, Dorgu transferini sonuc¸landırmak ic¸in s¸artları zorlayacak.

MOURINHO FAKTO¨RU¨ DEVREDE

Lecce 2029 yılında so¨zles¸mesi sona erecek Dorgu ic¸in 20 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Fenerbahçe, Dorgu'yu Mourinho faktörüyle ikna etmeyi hedefliyor. Patrick Dorgu, bu sezon Lecce ile 21 maçta 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.