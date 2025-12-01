Fenerbahçe'ye yıldız futbolcusundan kötü haber

Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde, maçın 54. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇINDA YOK

Oosterwolde'nin bu sarı kartı sonrası gelecek hafta oynanacak RAMS Başakşehir deplasmanında forma giyemeyeceği kesinleşti. Fenerbahçe'nin savunma hattında önemli bir eksik olarak değerlendirilen bu durum, takım planlamasını da etkileyebilir.

FENERBAHÇE ZORLU DEPLASMANA ÇIKACAK

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in bir sonraki haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Oosterwolde'nin yokluğu nedeniyle savunmada nasıl bir tercih yapılacağı merak konusu.