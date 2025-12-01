Haberler

Fenerbahçe'ye yıldız futbolcusundan kötü haber

Fenerbahçe'ye yıldız futbolcusundan kötü haber
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray derbisinde sarı kart gören Fenerbahçe'nin Hollandalı oyuncusu Jayden Oosterwolde, cezalı duruma düştü. Oosterwolde, gelecek hafta oynanacak RAMS Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

  • Fenerbahçe futbolcusu Jayden Oosterwolde, Galatasaray maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.
  • Jayden Oosterwolde, Süper Lig'in bir sonraki haftasında RAMS Başakşehir deplasmanında forma giyemeyecek.
  • Fenerbahçe, Süper Lig'in bir sonraki haftasında RAMS Başakşehir deplasmanına çıkacak.

Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde, maçın 54. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇINDA YOK

Oosterwolde'nin bu sarı kartı sonrası gelecek hafta oynanacak RAMS Başakşehir deplasmanında forma giyemeyeceği kesinleşti. Fenerbahçe'nin savunma hattında önemli bir eksik olarak değerlendirilen bu durum, takım planlamasını da etkileyebilir.

FENERBAHÇE ZORLU DEPLASMANA ÇIKACAK

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in bir sonraki haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Oosterwolde'nin yokluğu nedeniyle savunmada nasıl bir tercih yapılacağı merak konusu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası

Salonu ağlayarak terk etti! Seçil Erzan'a rekor hapis cezası
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFatma Ali:

Bay NelsonFY platformu ve stratejisiyle çalışmak, verdiğim en iyi finansal karardı! Yatırımım birkaç hafta içinde 606.000 doların üzerine çıktı. Ciddi düşünen bir yatırımcıysanız, kendisine Whatsapp'tan (0852-9446-4893) ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zehra Kınık tekrar hakim karşısında! Duruşmadaki sözleri dikkat çekici

Zehra Kınık tekrar hakim karşısında! Duruşmadaki sözleri dikkat çekici
Tahran'da hava kirliği alarmı, eğitim ve kamu hizmetleri durdu

Komşu ülkede kriz! Tüm okul ve kurumlar kapatıldı
229 km hızla öğretmeni hayattan koparan sürücünün savunması şoke etti

229 km hızla öğretmeni hayattan koparan sürücünün savunması şoke etti
'Evlenmeyenleri işe almayacaksın' diyen Destici'den yeni açıklama

Bekarları ayaklandıracak çıkışının ardından yeni açıklama
Zehra Kınık tekrar hakim karşısında! Duruşmadaki sözleri dikkat çekici

Zehra Kınık tekrar hakim karşısında! Duruşmadaki sözleri dikkat çekici
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Bosnalı taraftarlardan Sırbistan Cumhurbaşkanı'na pankartlı tepki

Tribünler hiç susmadı, Devlet Başkanı'na "İnsan avı" tepkisi
18 yaşındaki Neslinur'un hayatını kaybettiği evde siyanür tespit edildi

Neslinur'un ölümünde, katil madde evinden çıktı
'VJ Bülent' kendisine gelen ahlaksız talebi yıllar sonra ifşa etti

"VJ Bülent" kendisine gelen ahlaksız talebi yıllar sonra ifşa etti
İki küçük çocuğa dehşeti yaşatan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı

İki kardeşe dehşeti yaşattı! Türkiye'nin konuştuğu olayda karar
Buraya kadarmış! Reytinglerde çakılan iddialı dizinin fişi çekildi

İddialı dizinin fişi çekildi
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi ısınan oyuncular arasında kavga çıktı

Derbi öncesi ortalık karıştı
Cezaevine girmemek için söylediği 'Hamileyim' yalanı tutmadı

Cezaevine girmemek için söylediği yalan, testle çürütüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.