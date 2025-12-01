Fenerbahçe'ye yıldız futbolcusundan kötü haber
Galatasaray derbisinde sarı kart gören Fenerbahçe'nin Hollandalı oyuncusu Jayden Oosterwolde, cezalı duruma düştü. Oosterwolde, gelecek hafta oynanacak RAMS Başakşehir maçında forma giyemeyecek.
- Fenerbahçe futbolcusu Jayden Oosterwolde, Galatasaray maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.
- Jayden Oosterwolde, Süper Lig'in bir sonraki haftasında RAMS Başakşehir deplasmanında forma giyemeyecek.
- Fenerbahçe, Süper Lig'in bir sonraki haftasında RAMS Başakşehir deplasmanına çıkacak.
Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde, maçın 54. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇINDA YOK
Oosterwolde'nin bu sarı kartı sonrası gelecek hafta oynanacak RAMS Başakşehir deplasmanında forma giyemeyeceği kesinleşti. Fenerbahçe'nin savunma hattında önemli bir eksik olarak değerlendirilen bu durum, takım planlamasını da etkileyebilir.
FENERBAHÇE ZORLU DEPLASMANA ÇIKACAK
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in bir sonraki haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Oosterwolde'nin yokluğu nedeniyle savunmada nasıl bir tercih yapılacağı merak konusu.