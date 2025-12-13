Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev gelir! Kasa ağzına kadar doldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç deplasmanında Brann'ı 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, sahadaki başarısını mali tabloya da yansıttı. Sarı-lacivertlilerin Avrupa arenasında bu sezon UEFA'dan elde ettiği toplam gelir netleşti.

BRANN GALİBİYETİ SONRASI TABLO NETLEŞTİ

Avrupa Ligi'nin 6. haftasında alınan farklı galibiyetin ardından Fenerbahçe, 11 puana yükselerek 12. sıraya çıktı. İlk 8 ile arasındaki puan farkını 2'ye indiren sarı-lacivertliler, lig aşamasını üst sıralarda tamamlama hedefini güçlendirdi.

TOPLAM GELİR 18.55 MİLYON EUROYA ULAŞTI

UEFA'dan elde edilen gelir kalemleriyle birlikte Fenerbahçe'nin bu sezonki toplam kazancı 18.55 milyon euroya ulaştı. Katılım payı, maç başı performans gelirleri ve sıralama ödülleri bu rakamın oluşmasında belirleyici oldu.

UEFA ÖDÜLLERİYLE GELİR DAHA DA ARTABİLİR

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde ilerlemesi halinde kasaya girecek rakamın daha da artması bekleniyor. Son 16, çeyrek final, yarı final ve final aşamalarında dağıtılan ödüller, sarı-lacivertliler için önemli bir gelir potansiyeli oluşturuyor. Ayrıca lig sıralaması, piyasa değeri ve UEFA katsayısına göre paylaşılan hisseler de toplam kazancı doğrudan etkiliyor.