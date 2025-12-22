Haberler

Fenerbahçe'ye sürpriz golcü

Fenerbahçe, hücum hattına takviye için Mateo Cassierra'yı gündemine aldı. 28 yaşındaki Zenit forveti, Rusya'dan ayrılmaya sıcak bakıyor. Transferde somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

  • Fenerbahçe, Zenit forması giyen 28 yaşındaki santrfor Mateo Cassierra'yı transfer listesine ekledi.
  • Mateo Cassierra, bu sezon 16 maçta 7 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
  • Mateo Cassierra, Zenit kariyerinde 127 maçta 49 gol ve 23 asistlik skor katkısı yaptı.

Devre arasında golcü transferi yapmak isteyen Süper Lig devi Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi.

SÜRPRİZ GOLCÜ CASSIERRA

İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre; Fenerbahçe, transferde gözünü Rusya'ya çevirdi. Sarı-lacivertlilerin, Zenit forması giyen 28 yaşındaki santrfor Mateo Cassierra'yı transfer listesine eklediği belirtildi.

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Haberde, Fenerbahçe'nin oyuncu ile temasta olduğu ve kısa süre içerisinde somut gelişmelerin yaşanabileceği aktarıldı. Transferdeki en büyük avantaj olarak ise futbolcunun Rusya'dan ayrılmaya sıcak bakması olarak gösterildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 16 maçta sahaya çıkan Kolombiyalı oyuncu, bu maçlarda 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Zenit kariyerinde ise 127 maça çıkan Cassiera, 49 gol ve 23 asistlik skor katkısı yaptı.

500

