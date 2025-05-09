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Fenerbahçe'ye kötü haber! Eyüpspor maçında yok

Fenerbahçe'ye kötü haber! Eyüpspor maçında yok
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Fenerbahçe'de RAMS Başakşehir ile oynanan maçta sarı kart gören Sofyan Amrabat, cezalı duruma düştü. Yıldız isim, Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Başakşehir ile karşılaşan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

AMRABAT CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Faslı futbolcu Amrabat, karşılaşmanın 18. dakikasında Leo Duarte'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Hakem Burak Pakkan, bu pozisyonda penaltı noktasını göstererek Sofyan Amrabat'ı sarı kartla cezalandırdı. Amrabat, bu kartla cezalı duruma düştü. Faslı futbolcu, Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 40 maça çıkan Amrabat, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Olsa ne olur olmazsa ne olur sırf başlık için yazdım

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