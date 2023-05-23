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Fenerbahçe'ye imza atmalarına ramak kaldı! Kent ve Morelos, Rangers ile bağları resmen kopardı

Spor Haberleri

Rangers, Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği Ryan Kent ve Alfredo Morelos'un sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Ryan Kent, Alfredo Morelos, Scott Arfield, Filip Helander ve Allan McGregor ile yollar ayrılacak. Mükemmel katkıları sonrası camiaya teşekkür ederek kariyerlerine başka takımda devam etme kararı aldılar." ifadeleri kullanıldı.

Yeni sezon planlaması kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye Rangers'a 2 müjde birden geldi.

Rangers, Fenerbahçe'nin transferi için girişimlerini sürdürdüğü Ryan Kent ve Alfredo Morelos'un sezon sonunda takımdan ayrılacağını resmen açıkladı.

Fenerbahçe'ye imza atmalarına ramak kaldı! Kent ve Morelos, Rangers ile bağları resmen kopardı

Rangers'tan yapılan açıklamada, "Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Ryan Kent, Alfredo Morelos, Scott Arfield, Filip Helander ve Allan McGregor ile yollar ayrılacak. Mükemmel katkıları sonrası camiaya teşekkür ederek kariyerlerine başka takımda devam etme kararı aldılar." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'ye imza atmalarına ramak kaldı! Kent ve Morelos, Rangers ile bağları resmen kopardı

26 yaşındaki Ryan Kent, Rangers formasıyla çıktığı 218 maçta 33 gol ve 57 asistlik bir performans sergiledi. Rangers'ta 286 maça çıkan Morelos ise 124 gol ve 58 asist yaptı.

Fenerbahçe'ye imza atmalarına ramak kaldı! Kent ve Morelos, Rangers ile bağları resmen kopardı

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Fenerbahçe Rangers Spor Haberler

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