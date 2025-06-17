Fenerbahçe'ye gidiyor mu? Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır iddialarına yanıt

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, düzenlediği basın toplantısında transfer açıklamasında bulundu. Doğan, son dönemde Fenerbahçe ile anılan millî kaleci Uğurcan Çakır hakkında da bilgi verdi.

"RESMİ TEKLİF YOK"

Son dönemde Fenerbahçe ve Monaco ile anılan Uğurcan Çakır sorusu üzerine Doğan, şunları söyledi: "Bu açıklamaları defalarca yapmama rağmen konuşulmaya devam ediliyor.

Uğurcan takımın kaptanıdır. Aklımdan geçen futbolu burada bırakmasıdır. Avrupa ile alakalı bir sözümüz var, oradan teklif gelirse yardımcı olacağımızı söylemiştik. Şu an için Uğurcan için herhangi bir resmî teklif yoktur. Durum bundan ibaret" dedi.