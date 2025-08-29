Fenerbahçe'ye geliyor mu? İsmail Kartal'dan flaş açıklama

Fenerbahçe'ye geliyor mu? İsmail Kartal'dan flaş açıklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından ismi Fenerbahçe ile anılan İsmail Kartal, flaş açıklamalar yaptı. Deneyimli teknik adam, açıklamasında ''Bugün mübarek cuma günü. Hayırlısıysa tabii ki Fenerbahçe'de hepimiz çalışmak isteriz. Eğer Rabbim Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için başka birini uygun gördüyse inşallah teknik direktör o olsun.'' dedi.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından gündeme İsmail Kartal gelmişti. Daha önce Fenerbahçe'yi 3 kez çalıştıran İsmail Kartal, gazeteci Sercan Hamzaoğlu'na Fenerbahçe'ye dönme ihtimali hakkında açıklama yaptı.

İSMAİL KARTAL'DAN AÇIKLAMA

"Fenerbahçe'de çalışır mısınız?" sorusuna cevap veren İsmail Kartal, "Bugün mübarek cuma günü. Hayırlısıysa tabii ki Fenerbahçe'de hepimiz çalışmak isteriz.'' dedi.

''HAKKIMIZDA HAYIRLISI''

Sözlerine devam eden deneyimli teknik adam "Eğer Rabbim Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için başka birini uygun gördüyse inşallah teknik direktör o olsun. Allah ne takdir görmüşse bize onu nasip etsin. Hakkımızda hayırlısı" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
TEKNOFEST'te tartışma yaratan görüntü! 'Ne var bunda' diyen de var, eleştiren de

Tartışma yaratan görüntü! "Ne var bunda" diyen de var, eleştiren de
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYok canım:

Adam kelimesi İsmail diye kitablara gecmeli

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Adamsın ama kimse kıymetini bilmiyor ancak yabancıya tazminat ödensın yazık futboldan anlamak bu değil

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün günü yengesi tarafından öldürülen damadın son görüntüleri

Düğün günü yengesi tarafından öldürülen damadın son görüntüleri
Hemen takipten çıktı! Merve Terim'den bomba Kerem Aktürkoğlu paylaşımı

Hemen takipten çıktı! Merve Terim'den bomba Kerem paylaşımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.