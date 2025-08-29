Fenerbahçe'ye geliyor mu? İsmail Kartal'dan flaş açıklama

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından gündeme İsmail Kartal gelmişti. Daha önce Fenerbahçe'yi 3 kez çalıştıran İsmail Kartal, gazeteci Sercan Hamzaoğlu'na Fenerbahçe'ye dönme ihtimali hakkında açıklama yaptı.

İSMAİL KARTAL'DAN AÇIKLAMA

"Fenerbahçe'de çalışır mısınız?" sorusuna cevap veren İsmail Kartal, "Bugün mübarek cuma günü. Hayırlısıysa tabii ki Fenerbahçe'de hepimiz çalışmak isteriz.'' dedi.

''HAKKIMIZDA HAYIRLISI''

Sözlerine devam eden deneyimli teknik adam "Eğer Rabbim Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için başka birini uygun gördüyse inşallah teknik direktör o olsun. Allah ne takdir görmüşse bize onu nasip etsin. Hakkımızda hayırlısı" ifadelerini kullandı.