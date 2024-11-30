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Fenerbahçe'ye gelecek mi? Acun Ilıcalı'ya Talisca'yı Hülya Avşar da sordu

Fenerbahçe'ye gelecek mi? Acun Ilıcalı'ya Talisca'yı Hülya Avşar da sordu
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Hülya Avşar'ın sunduğu programda Anderson Talisca'nın transferi hakkında konuştu. Talisca'yı transfer etmek istediklerini belirten Ilıcalı, "Transfer etme durumumuz var. Heyecanlıyız ama kolay bir şey değil. Çocuğun 11 milyon Euro maaşı var. Çok zor ama olursa transfer etmek istiyoruz" dedi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Hülya Avşar'ın sunduğu programda Anderson Talisca hakkında çıkan transfer iddiaları hakkında konuştu.

Ilıcalı, Talisca'yı transfer etmek istediklerini söyledi. Ilıcalı, "Futbolda transfer kolay bir şey değil. Fakat şu anda Türkiye'deki çıtalar yukarı çıktı. Bir sözle geldik. Taraftarımızı mutlu etmek için güzel bir kadro kurduk. Fakat futbolda da bir hamle yapmadan çok rahat eden biri değilim. Transfer etme durumumuz var. Heyecanlıyız ama kolay bir şey değil. Çocuğun 11 milyon Euro maaşı var. Çok zor ama olursa transfer etmek istiyoruz" dedi.

Al Nassr'da 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Talisca, 102 maçta 76 gol atarken 10 asist yaptı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Acun tüccar adam transfer üzerinden bir şeyler kazanacaksa o transfere aracılık eder kazanmayacaksa bana ne der geçer gider ..

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Haber YorumlarıSiranuş Nermer:

heh bi o eksikti ?? nerde para kokusu var kadın orda ??

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