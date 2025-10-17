Haberler

Fenerbahçe'ye Ferdi'den kötü haber

Fenerbahçe'ye Ferdi'den kötü haber
Güncelleme:
Ara transfer döneminde dört mevkiye takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe, listesinde yer alan isimlerle ilgili ilk olumsuz yanıtı İngiltere'den aldı. Brighton, Ferdi Kadıoğlu için kapıyı kapattı.

Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda ara transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler, kadro planlamasında belirlenen eksik bölgeleri güçlendirmek amacıyla sol bek, stoper, orta saha ve forvet olmak üzere dört farklı mevkiye takviye yapmayı hedefliyor.

Sol bek için Ferdi Kadıoğlu, stoper hattında Kim Min-Jae, orta sahada ise Leon Goretzka öncelikli hedefler arasında bulunuyor. Forvet hattında ise henüz ismi netleşmeyen bir golcü transferi için temaslar sürüyor.

SARAN: TRANSFER KOLAY OLMAYACAK

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında transfer planlarına değinmişti. Saran, ara transfer döneminde kaliteli oyuncu bulmanın zorluklarına dikkat çekerek, "Elbette çalışmalarımız var ama ara dönemde transfer yapmak her zaman zordur. Hem mali hem sportif açıdan doğru isimleri seçmek istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

BRIGHTON FERDİ'Yİ BIRAKMIYOR

Fenerbahçe'nin listesinde en üst sırada yer alan Ferdi Kadıoğlu transferinde ise sarı-lacivertlilere kötü haber geldi. İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'ın teknik direktörü Fabian Hürzeler, Ferdi'nin takımdaki önemli rolüne dikkat çekerek oyuncunun satışına sıcak bakmadı. Kulüp kaynakları, İngiliz ekibinin devre arasında as oyuncusunu elden çıkarmayı kesinlikle düşünmediğini bildirdi.

ZOR BİR ARA DÖNEM FENERBAHÇE'Yİ BEKLİYOR

Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe yönetimi alternatif isimler üzerinde çalışmaya başladı. Sarı-lacivertliler, transfer stratejisini yeniden şekillendirirken, diğer hedefler için de görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Ancak hem maliyetlerin yüksekliği hem de takımların oyuncu bırakmak istememesi, ara transfer dönemini Fenerbahçe için oldukça zorlu hale getiriyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
