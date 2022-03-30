Fenerbahçe'ye aldıramadı, Başakşehir'e getirdi! Emre hocadan devleri kıskandıracak transfer - Haberler

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Fenerbahçe'ye aldıramadı, Başakşehir'e getirdi! Emre hocadan devleri kıskandıracak transfer

Spor
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Galatasaray'ın eski yıldızı Henry Onyekuru, İstanbul'a geldi. Nijeryalı futbolcunun Başakşehir'le anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Emre Belözoğlu'nun talebi üzerine Galatasaray'ın eski yıldızı Henry Onyekuru'yu transfer etmek için harekete geçti.

Fenerbahçe'ye aldıramadı, Başakşehir'e getirdi! Emre Belözoğlu'ndan devleri kıskandıracak transfer

BELÖZOĞLU İSTİYOR

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun Onyekuru transferini çok istediği bilinirken, yıldız futbolcunun İstanbul'a gelmesi iddiaları güçlendirdi. Emre Belözoğlu, Onyekuru'yu Fenerbahçe'ye kazandırmak istemişti ancak şartlar el vermemişti.

Fenerbahçe'ye aldıramadı, Başakşehir'e getirdi! Emre Belözoğlu'ndan devleri kıskandıracak transfer

KİRALAMA FORMULÜ

Sportime'ın haberine göre; Olympiakos, Emre Belözoğlu'nun ısrarla kadrosunda görmek istediği Nijeryalı futbolcudan 4,5 milyon Euro bonservis geliri bekliyor ancak Başakşehir cephesinin söz konusu rakamı ödeyemeyeceği belirtilirken, transferin kiralama formülüyle gerçekleştirilmesine de sıcak bakılıyor.

Fenerbahçe'ye aldıramadı, Başakşehir'e getirdi! Emre Belözoğlu'ndan devleri kıskandıracak transfer

Spor

Medipol Başakşehir Fk, Emre Belözoğlu, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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