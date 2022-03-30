Fenerbahçe'ye aldıramadı, Başakşehir'e getirdi! Emre hocadan devleri kıskandıracak transfer

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Emre Belözoğlu'nun talebi üzerine Galatasaray'ın eski yıldızı Henry Onyekuru'yu transfer etmek için harekete geçti.

BELÖZOĞLU İSTİYOR

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun Onyekuru transferini çok istediği bilinirken, yıldız futbolcunun İstanbul'a gelmesi iddiaları güçlendirdi. Emre Belözoğlu, Onyekuru'yu Fenerbahçe'ye kazandırmak istemişti ancak şartlar el vermemişti.

KİRALAMA FORMULÜ

Sportime'ın haberine göre; Olympiakos, Emre Belözoğlu'nun ısrarla kadrosunda görmek istediği Nijeryalı futbolcudan 4,5 milyon Euro bonservis geliri bekliyor ancak Başakşehir cephesinin söz konusu rakamı ödeyemeyeceği belirtilirken, transferin kiralama formülüyle gerçekleştirilmesine de sıcak bakılıyor.

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