Fenerbahçe'ye 90 milyon euroluk golcü! Görüşmeler resmen başladı

Fenerbahçe'ye 90 milyon euroluk golcü! Görüşmeler resmen başladı
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Fenerbahçe, 90 milyon euro bonservisle Al Nassr'a transfer olan ve takımdan ayrılması gündemde olan forvet oyuncusu Jhon Duran için görüşmelere başladı.

Gelecek sezon hem lig hem de Avrupa'da iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transferde sürpriz bir isme yöneldi

FENERBAHÇE, GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, sezonun orta bölümünde 90 milyon euro karşılığında Al Nassr'a transfer olan ancak gelecek sezon takımda düşünülmeyen Jhon Duran'ı gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, Kolombiyalı forvet için kulübü Al Nassr ile görüşmelere başladı.

OYUNCUNUN SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Aston Villa ile 29 maça çıkan Duran, 12 gol kaydetti. Al Nassr'la da 18 maçta forma giyen 21 yaşındaki golcü, 12 gol kaydetti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıErgün Eroglu:

Arapların 90 milyonu Avrupa’nın 9 milyonu oluyor az atında civ civler yesin işiniz gücünüz Galatasaray haha

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Haber Yorumlarıbzfp57ypzs:

Boş Transfer boş adam

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Haber YorumlarıFethi Tilki:

aykut kocaman gelsin o kursun takımı yeter artık anlayın okan buruk GS'nin en iyi hocası oldu aykut kocaman da Fenerbahçe nin en iyi hocası olacak tı ama bitirdi ler adamı Fenerbahçe ye Fenerbahçe nin evladı hocalık yapsın yeter doymadınızmı macerayaaa

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Haber YorumlarıErgün Eroglu:

Birqz daha az atsaydınız işiniz gücünüz Galatasaray Galatasaray 75 milyona futbolcu alıcak diye 90 milyona alıcaknış az atında civ civleriniz yesin koçum Arapların 90 milyonu 9 milyon oluyor Avrupa’da haha

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Haber YorumlarıErgün Eroglu:

Birqz daha az atsaydınız işiniz gücünüz Galatasaray Galatasaray 75 milyona futbolcu alıcak diye 90 milyona alıcaknış az atında civ civleriniz yesin koçum Arapların 90 milyonu 9 milyon oluyor Avrupa’da ??????

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