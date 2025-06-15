Fenerbahçe'ye 90 milyon euroluk golcü! Görüşmeler resmen başladı
Fenerbahçe, 90 milyon euro bonservisle Al Nassr'a transfer olan ve takımdan ayrılması gündemde olan forvet oyuncusu Jhon Duran için görüşmelere başladı.
Gelecek sezon hem lig hem de Avrupa'da iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transferde sürpriz bir isme yöneldi
FENERBAHÇE, GÖRÜŞMELERE BAŞLADI
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, sezonun orta bölümünde 90 milyon euro karşılığında Al Nassr'a transfer olan ancak gelecek sezon takımda düşünülmeyen Jhon Duran'ı gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, Kolombiyalı forvet için kulübü Al Nassr ile görüşmelere başladı.
OYUNCUNUN SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Aston Villa ile 29 maça çıkan Duran, 12 gol kaydetti. Al Nassr'la da 18 maçta forma giyen 21 yaşındaki golcü, 12 gol kaydetti.