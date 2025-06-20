Fenerbahçe'ye 5 yıldız ekleyen Lazio'ya Galatasaray'dan cevap

Serie A ekibi Lazio, yeni sezon öncesi Türkiye'de Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray ile hazırlık maçlarında karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE LOGOSUNA 5 YILDIZ EKLEDİ

Lazio, bu doğrultuda oynanacak bu maçlar için sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaptı. İtalyan ekibi, Fenerbahçe ve Galatasaray maçları için yaptığı paylaşımda iki takımın da logosuna 5 yıldız ekledi.

GALATASARAY'DAN LAZİO'YA CEVAP

Galatasaray'dan Lazio'nun bu paylaşımına cevap gecikmedi. Sarı-kırmızılılar, bir paylaşım yaparak İtalyan ekibinin paylaşımına cevap verdi ve "Logoların doğru kullanımını fotoğrafta bulabilirsiniz." ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'nin logosunda 3 yıldız kullanıldı.

İşte Lazio'nun paylaşımı;

İşte Galatasaray'ın paylaşımı;