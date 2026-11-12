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Fenerbahçe'ye 5-0 yenilen Çorum FK, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

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Fenerbahçe'ye 5-0 yenilen Çorum FK, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
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Arca Çorum FK, 23 Kasım Pazartesi deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı. Fenerbahçe'ye 5-0 yenilen takıma 3 gün izin verilmişti; Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmana milli takım futbolcuları katılmadı.

Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı İstanbul Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Ligin 11. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 5-0 yenilen Çorum FK'de maçın ardından futbolculara 3 gün izin verildi.

İznin ardından futbolcular, kulüp tesislerinde bir araya geldi.

Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından 5'e 2 rondo çalışması yaptı.

Antrenman, istasyonlu aerobik çalışmasıyla sona erdi.

Antrenmana, milli takım kadrolarında yer alan futbolcular katılmadı.

Kırmızı-siyahlılar, Başakşehir maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA
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