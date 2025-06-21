Fenerbahçe'ye 22'lik süper yıldız geliyor

Fenerbahçe'ye 22'lik süper yıldız geliyor
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Fenerbahçe, PSV Eindhoven forması giyen 22 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusu Johan Bakayoko'yu transfer listesine ekledi. Bakayoko'nun sözleşmesi gelecek yıl sona erecek ve futbolcu sözleşmesini uzatmayı düşünmüyor. Bakayoko'nun güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe, PSV Eindhoven forması giyen 22 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusu Johan Bakayoko ile ilgileniyor.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

Walfoot'ta yer alan habere göre, PSV Eindhoven forması giyen 22 yaşındaki futbolcu, Hollanda ekibiyle gelecek yıl sona erecek sözleşmesini uzatmak istemiyor.

Fenerbahçe'ye 22'lik süper yıldız geliyor

FENERBAHÇE DEVREDE

PSV'nin Bakayoko'dan bonservis kazanmak için son fırsatının bu yaz transfer dönemi olduğu ve Fenerbahçe'nin de Belçikalı futbolcu için devrede olan takımlardan biri olduğu yazıldı. Bakayoko'nun ise Türkiye'ye transfer olmak konusundaki kararının net olmadığı belirtildi. Öte yandan Bakayoko ile ilgilenen takımlar arasında Bayer Leverkusen ve Leipzig'in de adı verildi.

15 GOLE KATKI VERDİ

PSV Eindhoven'da geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Bakayoko, 12 gol attı ve 3 asist yaptı. PSV ile sözleşmesi gelecek yıl bitecek Bakayoko'nun güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
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