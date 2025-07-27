Fenerbahçe'ye 2 farklı skordan dönüş de yetmedi

Fenerbahçe'ye 2 farklı skordan dönüş de yetmedi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, hazırlık karşılaşmasında 2-0 geriye düştüğü maçta 2-2'lik skoru yakalamasına rağmen Benfica'ya 3-2 kaybetti.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig devi Fenerbahçe, Benfica ile karşı karşıya geldi. Da Luz'da oynanan maçı Benfica, 3-2'lik skorla kazandı.

2 FARKLI SKORDAN DÖNÜŞ YETMEDİ

Benfica, 37. dakikada milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Baskısını artıran Portekiz ekibi, Archie Brown'un 42. dakikada kendi kalesine attığı golle skoru 2-0 yaptı. İlk yarının son anları oynanırken temsilcimiz Fenerbahçe'de sahneye çıkan İrfan Can Kahveci, skoru 2-1 yapan golü buldu ve ilk yarı bu sonuçla noktalandı.

Fenerbahçe'ye 2 farklı skordan dönüş de yetmedi

İkinci yarıda oyuna denge getiren Fenerbahçe, 60. dakikada Youssef En Nesyri'nin attığı golle skoru dengeledi. Maçta son sözü Benfica söyledi. 81. dakikada Araujo'nun attığı golle 3-2 öne geçen Benfica, maçı kazandı.

Fenerbahçe'ye 2 farklı skordan dönüş de yetmedi

SIRADAKİ MAÇ LAZIO İLE

Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bir sonraki maçını Lazio ile oynayacak. Karşılaşma 30 Temmuz tarihinde Chobani Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Spor
Suç örgütüne operasyon! 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu

Örgüt elebaşı yakalandı, milyon dolarlık mal varlığına el konuldu
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Kaybedecek tabi başka ne olacaktı ya? Lafa gelince Galatasaray Avrupa da puan kaybettiriyor demesini biliyorlar. Al işte hodri meydan dedik Benfica yı yenemediler işte. hahahahahahaha ;)

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpusatalfa:

deme yav koca fener Benfica ya yenildi ha

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Yanıyorum!' diyerek feryat eden orman işçisinin son hali

"Yanıyorum!" diyerek feryat eden orman işçisinin son hali
Bursa'daki Athena konserine yangın engeli! Yarıda kesildi

Bursa'da yangın kabusu! Ünlü grubun konseri yarıda kesildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.