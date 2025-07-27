Fenerbahçe'ye 2 farklı skordan dönüş de yetmedi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig devi Fenerbahçe, Benfica ile karşı karşıya geldi. Da Luz'da oynanan maçı Benfica, 3-2'lik skorla kazandı.

2 FARKLI SKORDAN DÖNÜŞ YETMEDİ

Benfica, 37. dakikada milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Baskısını artıran Portekiz ekibi, Archie Brown'un 42. dakikada kendi kalesine attığı golle skoru 2-0 yaptı. İlk yarının son anları oynanırken temsilcimiz Fenerbahçe'de sahneye çıkan İrfan Can Kahveci, skoru 2-1 yapan golü buldu ve ilk yarı bu sonuçla noktalandı.

İkinci yarıda oyuna denge getiren Fenerbahçe, 60. dakikada Youssef En Nesyri'nin attığı golle skoru dengeledi. Maçta son sözü Benfica söyledi. 81. dakikada Araujo'nun attığı golle 3-2 öne geçen Benfica, maçı kazandı.

SIRADAKİ MAÇ LAZIO İLE

Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bir sonraki maçını Lazio ile oynayacak. Karşılaşma 30 Temmuz tarihinde Chobani Stadyumu'nda gerçekleşecek.