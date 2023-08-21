Fenerbahçe-Y. Samsunspor Maçı İlk Yarıda Berabere Tamamlandı
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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Y. Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. İlk yarıda yaşanan önemli dakikalar da detaylandırıldı.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Y. Samsunspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Fofana'nın soldan ortasında Laura'nın kafasını sıyıran top direğin sağından auta çıktı.
8. dakikada ceza sahası dışından topa ser vuran Ntcham'ın şutu az farkla direğin sağından dışarı çıktı.
9. dakikada Tadic'in sağ kornerden direkt kaleye gönderdiği topu kaleci Okan parmaklarının ucuyla çeldi.
15. dakikada Cengiz'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Dzeko'nun şutu üstten auta çıktı.
37. dakikada Fred'in ortasına iyi yükselen Tadic'in kafa vuruşu az farkla direğin solundan auta çıktı.
45. dakikada Oosterwolde'un ceza sahası içi sol çaprazdan sert ortasında kaleci Okan'dan seken topu 6 pasta tamamlamak isteyen Mert Hakan'ın şutu kornere çıktı.
Hakemler: Volkan Bayarslan, Candaş Elbil, Mustafa Savranlar
Y. Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Van Drongelen, Taylan Antalyalı, Oliver Ntcham, Kingsley Schindler, Marc Bola, Emre Kılınç, Moryke Fofana, Gaetan Laura
Yedekler: Szumski, Nanu, Soner Gönül, Satka, Bennasser, Soner Aydoğdu, Muhammet, Yunus Emre, Osman, Marius
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Fenerbahçe: İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, Mert Hakan, Cengiz Ünder, Tadic, Dzeko
Yedekler: Altay, Mert, Emir, Kent, İrfan Can Kahveci, Bertuğ, Szymanski, King, Umut, Batshuayi
Teknik Direktör: İsmail Kartal - SAMSUN