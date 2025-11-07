Fenerbahçe, Viktoria Plzen deplasmanından 1 puanla döndü

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Viktoria Plzen ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Doosan Arena'da oynanan maç, 0-0 berabere bitti.

SEMEDO'NUN ŞUTU KALEYİ BULMADI

20. dakikada Talisca'nın pasıyla topla buluşan Semedo'nun sağ çaprazdan ceza sahasını girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.

EN-NESYRI MUTLAK FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ

40. dakikada Talisca'nın savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan En-Nesyri, kaleci Jedlicka ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kötü bir vuruş yapınca Jedlicka meşin yuvarlağı kontrol etti.

DURAN ŞIK DÖNDÜ ANCAK GOLÜ BULAMADI

Karşılaşmanın 61. dakikasında Fenerbahçe'de En-Nesyri'nin yerine oyuna girmesinin ardından topla buluşan Jhon Duran, ceza yayı üzerinde şık bir dönüş yaparak şutunu çekti. Duran'ın vuruşu kalecide kaldı.

FRED ZORU BAŞARDI

Karşılaşmanın 63. dakikasında Fenerbahçe mutlak bir fırsattan daha yararlanamadı. Gelişen Fenerbahçe atağında Szymanski'nin sol kanattan açtığı ortada Fred, arka direkte boş pozisyonda vuruşunu yaptı. Brezilyalı oyuncunun vuruşu üstten dışarıya çıktı.

FENERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI

Karşılaşmanın 84. dakikasında Fenerbahçeli futbolcu Archie Brown'un sol kanattan ortasında Talisca yükselerek kafayı vurdu. Talisca'nın kafasını kaleci Jedlicka ceza alanına sektirdi. Seken topa Duran, röveşata denemesi yaptı ancak topa istediği şekilde vuramadı.

FENERBAHÇE 1 PUANIN SAHİBİ

Karşılaşmanın kalan bölümünde gol olmadı ve Fenerbahçe, Çekya'dan 1 puanla döndü. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, puanını 7'ye, Viktoria Plzen ise 8'e yükseltti. Avrupa Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe, sahasında Ferencvaros'u ağırlayacak. Viktoria Plzen, Panathinaikos deplasmanına gidecek.