Haberler

Fenerbahçe, Viktoria Plzen deplasmanından 1 puanla döndü

Fenerbahçe, Viktoria Plzen deplasmanından 1 puanla döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında deplasmanda Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, Avrupa'daki puanını 7'ye yükseltti.

  • Fenerbahçe, Viktoria Plzen ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçını 0-0 berabere tamamladı.
  • Fenerbahçe, maç sonunda 7 puan, Viktoria Plzen ise 8 puan elde etti.
  • Fenerbahçe, bir sonraki UEFA Avrupa Ligi maçında sahasında Ferencvaros ile oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Viktoria Plzen ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Doosan Arena'da oynanan maç, 0-0 berabere bitti.

SEMEDO'NUN ŞUTU KALEYİ BULMADI

20. dakikada Talisca'nın pasıyla topla buluşan Semedo'nun sağ çaprazdan ceza sahasını girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.

EN-NESYRI MUTLAK FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ

40. dakikada Talisca'nın savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan En-Nesyri, kaleci Jedlicka ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kötü bir vuruş yapınca Jedlicka meşin yuvarlağı kontrol etti.

DURAN ŞIK DÖNDÜ ANCAK GOLÜ BULAMADI

Karşılaşmanın 61. dakikasında Fenerbahçe'de En-Nesyri'nin yerine oyuna girmesinin ardından topla buluşan Jhon Duran, ceza yayı üzerinde şık bir dönüş yaparak şutunu çekti. Duran'ın vuruşu kalecide kaldı.

FRED ZORU BAŞARDI

Karşılaşmanın 63. dakikasında Fenerbahçe mutlak bir fırsattan daha yararlanamadı. Gelişen Fenerbahçe atağında Szymanski'nin sol kanattan açtığı ortada Fred, arka direkte boş pozisyonda vuruşunu yaptı. Brezilyalı oyuncunun vuruşu üstten dışarıya çıktı.

FENERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI

Karşılaşmanın 84. dakikasında Fenerbahçeli futbolcu Archie Brown'un sol kanattan ortasında Talisca yükselerek kafayı vurdu. Talisca'nın kafasını kaleci Jedlicka ceza alanına sektirdi. Seken topa Duran, röveşata denemesi yaptı ancak topa istediği şekilde vuramadı.

FENERBAHÇE 1 PUANIN SAHİBİ

Karşılaşmanın kalan bölümünde gol olmadı ve Fenerbahçe, Çekya'dan 1 puanla döndü. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, puanını 7'ye, Viktoria Plzen ise 8'e yükseltti. Avrupa Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe, sahasında Ferencvaros'u ağırlayacak. Viktoria Plzen, Panathinaikos deplasmanına gidecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e 500 bin liralık tazminat davası

Erdoğan'dan sonra o isim de Özgür Özel için harekete geçti
BM, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya uygulanan yaptırımları kaldırdı

Beyaz Saray'daki tarihi zirve öncesi BM'den bomba karar
Kastamonu'da oğluyla birlikte kaybolan kadının kardeşi: İki şüpheli var

En yakınlarındaki isim bir kişiyi işaret etti, o şüphe akıllara geldi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıtamer durmaz:

Burdada hakem konuşmuyalım diyoruzda fenerin son dk vara gitmeseine rağmen penaltısını vermedi ve yüzde yüz penaltı şimdi bu şike deilde ne açın izleyin maç son dksını

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu'nun bombalarla saldırdığı ülkeyi, Trump parayla vurdu

Netanyahu'nun bombalarla saldırdığı ülkeyi, Trump parayla vurdu
Duvardaki örümceğe ayakkabı ile vurdu, sonrasında olanlara inanamadı

Duvardaki örümceğe ayakkabı ile vurdu, sonrasında olanlara inanamadı
Eskişehirli profesörün hesabına bir gecede 2,3 milyon TL yatırıldı

Profesörün hesabına bir gecede 2,3 milyon TL yatırıldı
İstanbul Havalimanı'nda 'Uçakta bomba var' diyen yolcu ekipleri alarma geçirdi

İstanbul Havalimanı'nda panik!Yolcunun söylediği polisi alarma geçirdi
Netanyahu'nun bombalarla saldırdığı ülkeyi, Trump parayla vurdu

Netanyahu'nun bombalarla saldırdığı ülkeyi, Trump parayla vurdu
TOGG'a yaptığına bakın! 400 bin lira harcadı, gören dönüp tekrar bakıyor

TOGG'a yaptığına bakın! 400 bin harcadı, gören dönüp tekrar bakıyor
Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

En acı görüntü! Daha 8 yaşındaydı
4 kişiye mezar olan bina zemin nedeniyle yıkılmış!

Kahreden gerçek açıklandı! Apartman, 4 kişiye bu yüzden mezar olmuş
7 bin TL'lik hesap pahalıya patladı! Fenomen boyozcuya rekor ceza

7 bin TL'lik hesap pahalıya patladı! Fenomen boyozcuya dudak uçuklatan ceza
Altın rekor üzerine rekor kırdı, yatırımcı oraya yöneldi! Uzmandan dikkat çeken değerlendirme

Altın yerine herkes oraya yöneldi! Uzmandan dikkat çeken değerlendirme
Sındırgı'da 3.6 ve 4.3 büyüklüğünde deprem

Afet bölgesi ilan edilen kent beşik gibi! Peş peşe iki korkutan deprem
Hasan Şaş, 4 takım ismi verdi: Galatasaray bunlar hariç hepsini yener

4 takım ismi verdi: Galatasaray bunlar hariç hepsini yener
Yunanistan'ın eski Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye alçak sözler! Adeta kin kustu

Yunan Generalden Türkiye'ye alçak sözler! Adeta kin kustu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.