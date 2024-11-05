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Bomba iddia: Fenerbahçe, Victor Osimhen'i transfer edecek

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Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı ve bonservisini almak için harekete geçtiği Victor Osimhen için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların ezeli rakibi Fenerbahçe'nin Osimhen'i transfer etmek için teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen ortaya koyduğu performans ve sarı-kırmızılı takımla ilgili sözleriyle taraftarların sevgilisi oldu. Cimbom, Nijeryalı golcünün bonservisi almak için harekete geçerken, olay yaratacak bir transfer iddiası gündeme geldi.

FENERBAHÇE TEKLİF YAPMAYA HAZIRLANIYOR

Gazeteci İbrahim Seten, Fenerbahçe'nin Osimhen'i transfer etmek için devreye girdiğini öne sürdü. Seten transfer harekatıyla ilgili "Fenerbahçe, Napoli sportif direktörü ile görüşmesi için Mirsad Türkcan'a tam yetki verdi. Fenerbahçe, Osimhen'e teklif yapmayı planlıyor" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY BONSERVİSİ İÇİN HAREKETE GEÇMİŞTİ

Galatasaray'ın, yıldız futbolcunun bonservisini almak için hazırlıklara başladığı öğrenilmişti. Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek de "Sponsorluklarla Osimhen'in bonservisini alacağınız haberleri var. Bu konuya da açıklık getirir misiniz?" sorusunun ardından, "Galatasaray Futbol Takımı başarılı bir sezon geçiriyor. Victor Osimhen bu sezon bizim oyuncumuz ve performansı da yerinde. Galatasaray'ın bundan sonraki yapılanması için önümüzde süre var, o zaman dikkate alacağız. Yönetim Kurulu olarak, Galatasaray camiasını memnun etmek istiyoruz ve başarı odaklı olduğumuzu kimse unutmamalı. Başarıya giden yolda Galatasaray vardır. Galatasaray, kendi pozisyonunu dikkate alacaktır. Bu konuları bugün konuşmak fayda getirmez. Osimhen çok önemli bir oyuncu, Türkiye'ye onu izlettiğimiz için çok mutluyuz" yanıtını verdi.

NAPOLİ 75 MİLYON EURO İSTİYOR

Öte yandan Osimhen'in bonservisini elinde bulunduran İtalyan ekibi Napoli'nin sportif direktörü Giovanni Manna, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen ile ilgili konuştu. TRT Spor'a açıklama yapan Manna, "Victor Osimhen ile ilgilenen birçok kulüp var. Galatasaray, 75 milyon avro net ücreti ödemezse Osimhen'i alamaz" dedi.

    GALATASARAY PERFORMANSI

    Victor Osimhen, Galatasaray'da bu sezon tüm kulvarlarda 7 maçta süre buldu. Nijeryalı golcü, bu karşılaşmalarda 4 gol attı ve 4 asist yaptı.

    Bomba iddia: Fenerbahçe, Victor Osimhen'i transfer edecek
    Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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    Yorumlar (6)

    Haber YorumlarıSagocu 21:

    osimhen gitmez fenerbahçeye

    Yorum Beğen30
    Yorum Beğenme13
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    Haber YorumlarıSeyfettin Sucu:

    1 milyar dolar verseler gitmez

    Yorum Beğen26
    Yorum Beğenme14
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    Haber YorumlarıSavas Ozturk:

    Dünyada başka futbolcu mu kalmamış hep gsnin futbolcuları sağlam koymuş ki anca alarak telafi etmek istiyorlar

    Yorum Beğen28
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    Haber YorumlarıEmir Güler:

    FENEV ALSA ALSA VİKTORUN BASINİ ALIR

    Yorum Beğen22
    Yorum Beğenme6
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    Haber YorumlarıYasar Unal:

    FB'nin Napoli ile iyi ilişkileri var. Osimhen bir profesyonelse neden olması? Tam FB'nin aradığı ada . Ancak gerçekçi olursak bence iki tamıda düşünmez. Zira bir mecburiyet sonucunda sadece futbol oynamak için Gs'a geldi. Kalıcı olacağını düşünmüyorum.

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    Haber YorumlarıTekin Avci:

    Skym osimenli ali koç talisca yi 20 ye al gel

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