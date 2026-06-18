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Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriqi İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriqi İstanbul'a geldi
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Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın göreve gelmesinin ardından transfer çalışmalarına hız verdi. Kosovalı golcü Vedat Muriqi, İstanbul'a gelerek taraftarların coşkulu karşılamasıyla karşılandı. Futbolcunun sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Takımın başına İsmail Kartal'ın getirilmesinin ardından transfere de hız veren Fenerbahçe, anlaşma sağladığı Kosovalı golcü Vedat Muriqi'i İstanbul'a getirdi.

Yeni sezon öncesi Fenerbahçe, ilk transferini Vedat Muriq ile anlaşarak yaptı. Muriqi'i taşıyan uçak, saat 21.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi. Coşkulu bir taraftar grubu tarafından tezahüratlarla karşılanan 32 yaşındaki forvet oyuncusu, ardından kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.

Kosovalı futbolcunun, yarın sağlık kontrolünden geçerek, birkaç gün içinde de resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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