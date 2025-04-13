Fenerbahçe ve Sivasspor Maçından Önce Zemini İnceledi

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek. Karşılaşmanın hemen öncesinde Fenerbahçeli futbolcular ve Teknik Direktör Jose Mourinho, sahaya çıkarak zemini inceledi.

Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor, Fenerbahçe'yi konuk edecekken Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki zeminin son durumu merak ediliyordu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile futbolcular da mücadele öncesi bu konuyu merakla Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun zeminine çıktı. Futbolcular, incelemelerde bulunurken, Mourinho da zemin hakkında bilgi aldıktan sonra soyunma odasına geri döndü.

Sivassporlu futbolcuları da ısınma öncesi sahaya çıkarak zemini kontrol ettiler. - SİVAS