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Fenerbahçe ve Sivasspor Maçından Önce Zemini İnceledi

Fenerbahçe ve Sivasspor Maçından Önce Zemini İnceledi
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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor, Fenerbahçe'yi konuk ederken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve futbolcuları, mücadele öncesi Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki zemini inceledi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek. Karşılaşmanın hemen öncesinde Fenerbahçeli futbolcular ve Teknik Direktör Jose Mourinho, sahaya çıkarak zemini inceledi.

Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor, Fenerbahçe'yi konuk edecekken Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki zeminin son durumu merak ediliyordu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile futbolcular da mücadele öncesi bu konuyu merakla Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun zeminine çıktı. Futbolcular, incelemelerde bulunurken, Mourinho da zemin hakkında bilgi aldıktan sonra soyunma odasına geri döndü.

Sivassporlu futbolcuları da ısınma öncesi sahaya çıkarak zemini kontrol ettiler. - SİVAS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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