Fenerbahçe ve Samsunspor Gol Atamadan Berabere Kaldı

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Esat Sancaktar

SAMSUNSPOR: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Coulibaly (Dk. 83 Mendes), Holse (Dk. 90+3 Yunus Emre Çift), Ntcham (Dk. 77 Celil Yüksel), Musaba (Dk. 83 Polat Yaldır), Mouandilmadji

FENERBAHÇE: Tarık Çetin, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez (Dk. 63 Fred), Szymanski (Dk. 46 Nene), Asensio (Dk. 67 İrfan Can Kahveci), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 46 Oğuz Aydın), Talisca (Dk. 46 İsmail Yüksek), En Nesyri

SARI KARTLAR: Skriniar, İsmail Yüksek, Semedo ( Fenerbahçe )

Süper Lig'in 8'inci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı.

18'inci dakikada Holse'nin ceza sahasına getirdiği topu Fenerbahçe defansı uzaklaştırdı. Coulibaly'nin önünde kalan topa sert vuruşunda kaleci Tarık Çetin meşin yuvarlağı son anda kornere çıkarttı.

25'inci dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla buluşan En Nesyri, ceza sahasına girer girmez kaleye çektiği şutu kaleci Okan Kocuk kurtardı.

35'inci dakikada Holse'nin şutunda Musaba'nın filelere giden topu, ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Devamında yapılan VAR kontrolünde ise Samsunspor lehine penaltı kararı çıkmadı.

41'inci dakikada Asensio'nun kullandığı serbest vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.

45+2'nci dakikada Musaba'nın ceza sahasına gönderdiği topun gelişine vuran Holse'nin şutunu kaleci Tarık Çetin son anda çeldi. Dönen topu Fenerbahçe defansı uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

47'nci dakikada Musaba'nın ceza sahasına gönderdiği ortada topa iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

52'nci dakikada kaptığı topla ceza sahasına giren Musaba'nın kaleye çektiği şutu kaleci Tarık Çetin kurtardı. Dönen topu defans uzaklaştırdı.

65'inci dakikada ceza sahası dışından Ntcham'ın şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Dönen topu Skriniar kornere çıkarttı.

70'inci dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasıyla buluşan Fred ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.

89'uncu dakikada Polat'ın pasıyla buluşan Holse ceza sahasından kaleye çektiği şutu kaleci Tarık Çetin kurtardı.

Karşılaşma 0 – 0 sonuçlandı.