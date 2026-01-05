Haberler

Süper Kupa'da yarın karşılaşacak Fenerbahçe ve Samsunspor kafileleri Adana'ya geldi

Güncelleme:
Yarın Turkcell Süper Kupa yarı final maçında karşılaşacak Fenerbahçe ve Samsunspor kafileleri, Adana'ya geldi. Takımlar, konaklayacakları otele geçti.

Adana'da yarın Turkcell Süper Kupa yarı final maçında karşılaşacak Fenerbahçe ve Samsunspor'un kafileleri kente ulaştı.

Fenerbahçe ve Samsunspor kafilelerini taşıyan uçaklar, Mersin'in Tarsus ilçesindeki Çukurova Uluslararası Havalimanı'na indi.

Her iki takımın kafilesi, daha sonra otobüslerle Adana'da konaklayacakları otele geçti.

Yeni Adana Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakanın galibi, Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasının kazananıyla 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda mücadele edecek.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

