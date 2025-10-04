Fenerbahçe ve Samsunspor 65. Randevusu
Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig'de 65. kez karşılaşacak. Önceki 64 maçta Fenerbahçe 35 galibiyet alırken, Samsunspor 12 kez kazandı.
Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig'de yarın 65. kez karşı karşıya gelecek.
Ligde iki takım arasında daha önce oynanan 64 karşılaşmada sarı-lacivertliler 35, kırmızı-beyazlılar ise 12 galibiyet elde ederken, 17 maç eşitlikle sonuçlandı.
Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 110 golüne, Samsunspor 60 golle cevap verdi.
Ligde geçen sezon Samsun'da oynanan müsabaka 2-2, Kadıköy'deki mücadele ise 0-0 eşitlikle sona ermişti.
Fenerbahçe deplasmanda 13 kez kazandı
Fenerbahçe ile Samsunspor, ligde 32 kez Samsun'da karşı karşıya geldi.
Bu müsabakalarda sarı-lacivertli ekip 13 kez galip gelirken, Karadeniz temsilcisi ise 10 kez 3 puana uzanmayı başardı. 9 müsabakada taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.
Fenerbahçe bu maçlarda 49 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 41 gol gördü.
Farklı galibiyetler
Fenerbahçe, 1993-94 sezonunda, 1 Mayıs 1994'te İstanbul'da oynanan maçta rakibini 8-1 yenerek lig tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı.
Samsunspor ise güçlü rakibini 1985-86 ve 1986-87 sezonlarında üst üste Samsun 19 Mayıs Stadı'ndaki lig maçlarında 4-0 yenerek en farklı galibiyetlerini elde etti.