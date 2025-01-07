Bomba iddia: Fenerbahçe bir maça daha U-19 takımıyla çıkacak
Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında 9 Ocak Perşembe günü oynanacak olan mücadeleye iki takımında U-19 takımıyla çıkacağı iddia edildi.
Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan mücadele öncesi iki takım için de çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
MAÇ 9 OCAK'TA
Ziraat Türkiye Kupası'na katılmama kararı alan Kasımpaşa TFF ile yapılan görüşmeler sonrası ikna edilmiş ancak aynı kararı alan Fenerbahçe henüz net kararını açıklamamıştı. Normal şartlar altında 9 Ocak Perşembe günü karşılaşacak iki takımın mücadelesine kısa bir süre kala iki ekip için de çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
KASIMPAŞA KARARINI VERDİ
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Kasımpaşa, Fenerbahçe'nin alacağı karara bakmaksızın, kupa maçına oynandığı takdirde mücadeleye U-19 takımıyla çıkma kararı aldı.
FENERBAHÇE İÇİN DE U19 İDDİASI
İlk maçını 9 Ocak Perşembe akşamı Kasımpaşa deplasmanında oynayacak olan Fenerbahçe'nin, bu maça çıkıp çıkmayacağı belirsizliğini korurken Sarı-Lacivertliler için de dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Barış Yurduseven'in haberine göre Fenerbahçe de Kasımpaşa gibi Türkiye Kupası maçına U19 takımı ile çıkacak.