Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe: 1 Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig'in 23. hafta kapanış maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Nene'nin sol taraftan ortasında penaltı noktası üzerinde Yiğit Efe'nin vuruşunda top üstten auta gitti.

59. dakikada Levent'in sol taraftan ortasında ceza sahası içindeki Talisca'nın kafa vuruşunda kaleci Gianniotis, topu kontrol etti.

66. dakikada Kante'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Semedo'nun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

90+3. dakikada Ben Ouanes, Yiğit Efe Demir ile girdiği hava topu mücadelesi sonrası faul yaptığı gerekçesiyle ikinci sarı karıdan kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.

90+5. dakikada Nene'nin sol taraftan ortasında Asensio'nun ceza yayı içerisinden sol ayağıyla gelişine vuruşunda meşin yuvarlak sol köşeden ağlarla buluştu. 1-0

90+11. dakikada Benedyczak'ın soldan ortasında Baldursson'un kafayla indirdiği topu kale alanında Allevinah tamamladı. 1-1

Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Salih Mazlum, Osman Gökhan Bilir

Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Çağlar Söyüncü (Yiğit Efe Demir dk. 27), Jayden Oosterwolde (N'Golo Kante dk. 40), Levent Mercan (Sidiki Cherif dk. 76), Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek (Fred dk. 76), Dorgeles Nene, Marco Asensio, Anthony Musaba (Mert Müldür dk. 46), Anderson Talisca

Yedekler: Mert Günok, Archie Brown, Kamil Efe Üregen, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Kamil Ahmet Çörekçi, Adem Arous (Taylan Utku Aydın dk. 84), Nicholas Opoku, Frimpong (Emre Taşdemir dk. 46 (Cafu dk. 68), Andri Baldursson, Fousseni Diabate (Jim Allevinah dk. 84), İrfan Can Kahveci, Ben Ouanes, Adrian Benedyczak, Cenk Tosun (Pape Gueye dk. 76)

Yedekler: Ali Emre Yanar, Burak Gültekin, Yusuf Barasi, Ali Yavuz Kol, Kubilay Kanatsızkuş

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Marco Asensio (dk. 90+5) (Fenerbahçe), Jim Allevinah (dk. 90+11) (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Ben Ouanes (dk. 90+3) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: N'Golo Kante, Marco Asensio, Matteo Guendouzi (Fenerbahçe), Fousseni Diabate, Andri Baldursson, Frimpong, Cenk Tosun, Cafu (Kasımpaşa) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı