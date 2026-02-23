Fenerbahçe Kasımpaşa ile 1-1 Berabere Kaldı

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Yasin Kol düdük çaldı. Yasin Kol'un yardımcılıklarını ise Mehmet Salih Mazlum ve Osman Gökhan Bilir üstlendi.

Ev sahibi Fenerbahçe mücadeleye "Ederson, Semedo, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Levent Mercan, Guendouzi, İsmail Yüksek, Nene, Asensio, Musaba, Talisca" ilk 11'iyle başladı.

Konuk Kasımpaşa ise "Gianniotis, Kamil Ahmet Çörekçi, Arous, Opoku, Frimpong, Baldursson, Diabate, İrfan Can Kahveci, Ben Ouanes, Benedyczak, Cenk Tosun" ilk 11'iyle sahada yer aldı.

İlk 15 dakikada Fenerbahçe, topa daha çok sahip oldu. Sarı-lacivertliler, Musaba ile girdiği pozisyondan faydalanamazken, Kasımpaşa'nın Frimpong'la yakaladığı net pozisyonda Ederson gole izin vermedi. İlk 30 dakika golsüz eşitlikle geçildi. 45+1'inci dakikada ceza sahasının ön kısmında topla buluşan Musaba pasını ceza sahasındaki Asensio'ya aktardı. Asensio'nun sol çaprazdan şutunda kaleci Gianniotis topu kornere çeldi. İlk yarı 0-0'lık beraberlikle sona erdi.

53'üncü dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Talisca'nın şutu az farkla yandan auta çıktı. 66'ncı dakikada Kante'nin pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda buluşan Semedo'nun sol ayakla vuruşunda top yan ağlarda kaldı. 90+3'üncü dakikada Kasımpaşa, 10 kişi kaldı. Ben Ouanes, Yiğit Efe Demir'e yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Fenerbahçe, 90+5'inci dakikada öne geçti. Ceza sahası dışı sol tarafta topla buluşan Nene, pasını ceza sahası yayındaki Asensio'ya çevirdi. Asensio'nun bekletmeden gelişine vuruşunda savunmaya da çarpan top ağlara gitti: 1-0. Kasımpaşa, 90+11'inci dakikada eşitliği yakaladı. Benedyczak'ın sol taraftan arka direğe ortasında Baldursson kafayla Allevinah'a indirdi. Bu oyuncunun sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top filelere gitti: 1-1. Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ VE OOSTERWOLDE DEVAM EDEMEDİ

Kasımpaşa karşısında maça ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü, 25'inci dakikada sakatlandı ve devam edemedi. 27'nci dakikada Çağlar'ın yerine Yiğit Efe Demir oyuna dahil oldu. Jayden Oosterwolde ise 38'inci dakikada sakatlanarak kendini yere bıraktı. Oosterwolde'nin maça devam edememesinin ardından 40'ıncı dakikada N'Golo Kante oyuna girdi.

'İNAN FENERBAHÇE' KOREOGRAFİSİ

Fenerbahçe taraftarı maç öncesinde yaptığı koreografi ile takımına destek verdi. Okul Açık Tribünü'nde 'İnan Fenerbahçe' yazılı koreografi gerçekleştirildi.

SEPP PIONTEK UNUTULMADI

Geçtiğimiz günlerde 85 yaşındaki hayatını kaybeden A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörlerinden Sepp Piontek unutulmadı. Alman teknik adam için karşılaşma öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı