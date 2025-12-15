Haberler

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer etmek istediği yıldızı David Beckham kaptı

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer etmek istediği yıldızı David Beckham kaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Geçmiş dönemde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan sol bek oyuncusu Sergio Reguilon, David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami'ye transfer oldu.

  • Inter Miami, Sergio Reguilon ile 2+1 yıllığına sözleşme imzaladı.
  • Sergio Reguilon, geçen sezon Tottenham formasıyla 6 maça çıkıp 2 asist yaptı.
  • Fenerbahçe ve Galatasaray, Sergio Reguilon'u transfer etmek istemişti.

Geride bıraktığımız sezonlarda Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan 28 yaşındaki İspanyol sol bek oyuncusu Sergio Reguilon'un yeni takımı belli oldu.

JORDI ALBA YERİNE REGUILON

David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami, dünyaca ünlü yıldız Jordi Alba'nın emeklilik kararının ardından bir süredir boşta olan Sergio Reguilon'u kadrosuna kattı. Miami ekibi, son olarak Tottenham'da forma giyen Reguilon ile 2+1 yıllığına sözleşme imzaladığını duyurdu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer etmek istediği yıldızı David Beckham kaptı

GEÇEN SEZONKİ PERFORMASI

Geride kalan sezonda Tottenham formasıyla 6 maça çıkan İspanyol sol bek, bu maçlarda 2 asistlik skor katkısı üretti. Deneyimli oyuncunun ismi uzun süre temsilcilerimiz ile anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti.

Salih Söğüt
Haberler.com / Spor
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Esenboğa Havalimanı'na metro yapılacak

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! O şehrin havalimanına metro geliyor
Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucu testleri pozitif

O suçlamayı inkar etmişlerdi ama test sonuçları başka söylüyor
Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiriyor! Bunu yaparsanız devlet desteği olmayacak

Limiti aşarsanız artık devlet destek vermeyecek
ABD'de başladı, tüm dünyaya yayılacak! Artık yabancılarla konuşurken dil bilmek şart değil!

Artık yabancılarla konuşurken dil bilmek şart değil!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Saadet Partisi lideri Arıkan'dan Cumhur İttifakı'na yeşil ışık

Bir parti daha ittifaka katılabilir! Canlı yayında yeşil ışık yaktı
Burak Özçivit'ten rekor anlaşma! Kazandığı para dudak uçuklattı

Ünlü oyuncudan rekor anlaşma! Kazandığı para dudak uçuklattı
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Kurtlar sokaklara indi, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı

İlçe sokaklarını tek tek gezdi, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan Cumhur İttifakı'na yeşil ışık

Bir parti daha ittifaka katılabilir! Canlı yayında yeşil ışık yaktı
Sinyal tespit edilmesin diye telefonu alüminyum folyoya sardılar

Şeytanın aklına gelmez! Kurdukları düzenek polisleri dahi şaşırttı
Sultan Nur Ulu'nun ifadesinden yeni detaylar: Güllü dışarı bakarken, Tuğyan annesini camdan aşağı attı

Güllü nasıl öldürüldü? Cinayete tanık olan isimden yeni detaylar
Avlamak istediği domuz talihsiz adamın sonu oldu

Avlamak istediği domuz sonu oldu
Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti

Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti
Bakan Fidan'a Kurtlar Vadisi editleri soruldu! Abdullah Çatlı göndermesi bomba

Fidan'a Kurtlar Vadisi editleri soruldu! Çatlı göndermesi olay
Arda Güler'in dün gece attığı pas ortalığı karıştırdı

Yok artık Arda! Attığı bu pas ortalığı karıştırdı
Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı

Erdoğan'ın "Savaştan tehlikeli" dediği gelişme Çin'i harekete geçirdi
Okul müdürünün darp ettiği öğrencinin babası konuştu: Videoya bakınca...

Müdürün darp ettiği öğrencinin babası konuştu: Videoya bakınca...
title