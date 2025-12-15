Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer etmek istediği yıldızı David Beckham kaptı
Geçmiş dönemde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan sol bek oyuncusu Sergio Reguilon, David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami'ye transfer oldu.
- Inter Miami, Sergio Reguilon ile 2+1 yıllığına sözleşme imzaladı.
- Sergio Reguilon, geçen sezon Tottenham formasıyla 6 maça çıkıp 2 asist yaptı.
- Fenerbahçe ve Galatasaray, Sergio Reguilon'u transfer etmek istemişti.
Geride bıraktığımız sezonlarda Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan 28 yaşındaki İspanyol sol bek oyuncusu Sergio Reguilon'un yeni takımı belli oldu.
JORDI ALBA YERİNE REGUILON
David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami, dünyaca ünlü yıldız Jordi Alba'nın emeklilik kararının ardından bir süredir boşta olan Sergio Reguilon'u kadrosuna kattı. Miami ekibi, son olarak Tottenham'da forma giyen Reguilon ile 2+1 yıllığına sözleşme imzaladığını duyurdu.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMASI
Geride kalan sezonda Tottenham formasıyla 6 maça çıkan İspanyol sol bek, bu maçlarda 2 asistlik skor katkısı üretti. Deneyimli oyuncunun ismi uzun süre temsilcilerimiz ile anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti.