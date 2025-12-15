Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer etmek istediği yıldızı David Beckham kaptı

Geride bıraktığımız sezonlarda Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan 28 yaşındaki İspanyol sol bek oyuncusu Sergio Reguilon'un yeni takımı belli oldu.

JORDI ALBA YERİNE REGUILON

David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami, dünyaca ünlü yıldız Jordi Alba'nın emeklilik kararının ardından bir süredir boşta olan Sergio Reguilon'u kadrosuna kattı. Miami ekibi, son olarak Tottenham'da forma giyen Reguilon ile 2+1 yıllığına sözleşme imzaladığını duyurdu.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMASI

Geride kalan sezonda Tottenham formasıyla 6 maça çıkan İspanyol sol bek, bu maçlarda 2 asistlik skor katkısı üretti. Deneyimli oyuncunun ismi uzun süre temsilcilerimiz ile anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti.