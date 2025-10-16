Fenerbahçe ve Galatasaray bomba transferde karşı karşıya geldi

İtalyan basını, Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Al-Hilal forması giyen Sırp yıldız Sergej Milinkovic-Savic'i transfer listesine aldığını yazdı.

DEVRE ARASI ÖNCESİ BÜYÜK REKABET

Devre arası transfer dönemine kısa bir süre kala, Fenerbahçe ve Galatasaray bir kez daha aynı yıldız için karşı karşıya geldi. İtalyan spor gazetesi Corriere dello Sport, iki Türk devinin, Suudi Pro Lig ekibi Al-Hilal'de forma giyen Sergej Milinkovic-Savic ile ilgilendiğini duyurdu.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Haberde, 30 yaşındaki Sırp orta sahanın sözleşmesinin sona ermek üzere olduğu, menajeri Uros Jankovic'in kulüple yenileme görüşmelerine başladığı belirtildi. Ancak tarafların anlaşma konusunda henüz uzlaşamadığı ve oyuncunun Avrupa'ya dönüşe sıcak baktığı ifade edildi.

"GALATASARAY VE FENERBAHÇE ALTIN KÖPRÜLER KURMAYA HAZIR"

Corriere dello Sport'un haberinde, "Birkaç yıl önce Lazio'nun yıldızı olan Sergej Milinkovic-Savic, 2023'ten bu yana Al-Hilal forması giyiyor. Sözleşmesi bitmek üzere ve birçok kulüp devreye girdi. Juventus ilgileniyor, Guardiola da onu çok takdir ediyor. Türkiye'de ise Galatasaray ve Fenerbahçe, Savic'e altın köprüler kurmaya hazır" ifadeleri yer aldı. Habere göre iki kulüp de oyuncuya yüksek maaşlı bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

AVRUPA DEVLERİ DE TAKİPTE

Sırp futbolcuya yalnızca Türk kulüpleri değil; Juventus, Manchester City ve Inter gibi Avrupa devlerinin de ilgisi olduğu öne sürüldü. Milinkovic-Savic'in bedelsiz transfer ihtimali, onu kış döneminin en cazip isimlerinden biri haline getirdi.

SAVIC'İN KARİYERİ

30 yaşındaki yıldız futbolcu, Lazio formasıyla 341 maçta 69 gol ve 59 asist ürettikten sonra 2023 yazında 40 milyon euro bedelle Al-Hilal'e transfer olmuştu. Suudi Arabistan'da da istikrarlı bir performans sergileyen Savic, orta sahadaki teknik kapasitesi, fizik gücü ve liderliğiyle tanınıyor.