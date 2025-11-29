Haberler

Fenerbahçe ve Galatasaray 64. derbilerinde karşı karşıya geliyor

Fenerbahçe ve Galatasaray 64. derbilerinde karşı karşıya geliyor
Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık'ta Kadıköy'de 64. kez derbi maçı yapacak. Tarihi karşılaşma öncesi istatistikler Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde 30 galibiyet, Galatasaray'ın ise 14 galibiyet aldığını gösteriyor.

Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 1 Aralık Pazartesi günü yapacakları derbiyle Kadıköy'de 64. kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe - Galatasaray derbisi heyecanı pazartesi günü yaşanacak. Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde oynanacak mücadelede ezeli rakipler, Kadıköy'de 64. kez kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe Stadı'nın inşaat çalışmaları sonrası 1982 yılında yeniden hizmete girdiği dönemden bugüne taraflar 63 maç yaptı. Bu süreçte sarı-lacivertliler 30 galibiyet elde ederken, sarı-kırmızılılar da 14 kez galibiyet sevinci yaşadı. 19 maçta ise eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin iç sahada attığı 115 gole, Galatasaray 77 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe, bu süreçte yapılan maçların 7'sinde gol atamazken; Kadıköy'de yapılan maçların sadece 5'i golsüz tamamlandı.

Lig maçları

Ezeli rakipler arasında Kadıköy'de oynanan 42 lig maçında Fenerbahçe 24 kez sahadan galip ayrılırken, Galatasaray 9 müsabakada 3 puana uzandı. 9 derbi ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndeki lig maçlarında sarı-lacivertliler 77 kez fileleri havalandırırken, sarı-kırmızılılar 43 gol kaydetti.

20 yıllık yenilmezlik serisi

Fenerbahçe, 2000'li yılların başından itibaren Galatasaray'a sahasında büyük bir üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılıların 22 Aralık 1999'da 2-1'lik sonuçla kazandığı maçın ardından sarı-lacivertliler rakibine 23 derbide kaybetmedi. Fenerbahçe, 20'si Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere çıktığı 23 müsabakada 15 galibiyet alırken, 8 kez de berabere kaldı. Cimbom, bu seriyi ise 23 Şubat 2020'de 3-1'lik sonuçla kazanarak sonlandırdı.

Son maçlarda Galatasaray kaybetmiyor

Aslan, 23 Şubat 2020 tarihindeki derbiyle rakibine karşı 20 yıl sonra deplasmanda kazanırken, bu maçla birlikte 6'sı Süper Lig, 1'i de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere oynadığı son 7 karşılaşmada 5 kez sahadan galip ayrıldı. Kanarya ise 1 kez galibiyet sevinci yaşadı, 1 müsabaka da berabere sona erdi. - İSTANBUL

