Fenerbahçe ve Fomget arasında inanılmaz son! Şampiyon belli oldu

Fenerbahçe ve Fomget arasında inanılmaz son! Şampiyon belli oldu
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Turkcell Kadınlar Süper Lig'i 26. ve son hafta maçında Fomget Gençlik, Galatasaray'ı 4-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Son haftaya Fomget ile aynı puanda giren Fenerbahçe, ALG Spor ile 1-1 berabere kalarak ligi ikinci sırada tamamladı.

Turkcell Kadınlar Süper Lig'i 26. ve son hafta maçında Fomget Gençlik, sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Osmanlı Stadyumu'nda oynanan maçı Fomget Gençlik, 4-2 kazandı.

Fomget'e galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Abideen Suliat, 37. dakikada Oriana Altuve, 40. Abigail Kim ve 56. dakikada Milica Mijatovic kaydetti. Galatasaray'ın golleri 43. dakikada Kristoffersen ve 52. dakikada Oluwatosin Demehin'den geldi.

Fenerbahçe ve Fomget arasında inanılmaz son! Şampiyon belli oldu

Bu sonuçla birlikte puanını 70'e yükselten Fomget Gençlik, Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray, ligi 50 puanla dördüncü sırada bitirdi.

Fenerbahçe ve Fomget arasında inanılmaz son! Şampiyon belli oldu

FENERBAHÇE SEZONU İKİNCİ BİTİRDİ

Turkcell Kadınlar Süper Lig'i 26. ve son haftasının bir diğer maçında haftaya Fomget ile aynı puanda giren ancak 5 gol averajıyla geride bulunan Fenerbahçe, ALG Spor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmada ALG Spor'un golü 4. dakikada Jelena Karlicic'ten gelirken, Fenerbahçe bu gole 62. dakikada Ece Türkoğlu ile karşılık verdi. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 68 puanla ligi ikinci noktaladı. ALG Spor ise 45 puana ulaşarak sezonu yedinci sırada noktaladı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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