Fenerbahçe ve Beşiktaş Transferlerde Son Aşamada

Fenerbahçe ve Beşiktaş Transferlerde Son Aşamada
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Fenerbahçe, Jhon Duran ile transfer görüşmelerinde sona yaklaşırken, Beşiktaş da Tammy Abraham ile anlaştı. Her iki futbolcu bugün İstanbul'a gelecek.

TRANSFER çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Jhon Duran'da sona yaklaşırken, Beşiktaş da Tammy Abraham ile anlaştı. Her iki futbolcu bugün İstanbul'a gelecek.

Jhon Duran'ın transferi konusunda oyuncu ve takımı Al Nassr ile anlaşma sağlayan Sarı-Lacivertliler önümüzdeki saatlerde futbolcuyu İstanbul'a getirecek. Ocak ayında 77 milyon Euro bedelle Aston Villa'dan Al Nassr'a imza atan ve 18 maçta 12 gol kaydeden oyuncunun 16.00 gibi Atatürk Havalimanı'nda olması bekleniyor.

Beşiktaş ise uzun süredir gündemindeki Tammy Abraham'ı her konuda ikna etti ve golcü futbolcu akşam saatlerinde İstanbul'da olacak. İngiliz oyuncu da Atatürk Havalimanına iniş yapacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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