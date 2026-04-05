Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe: 0 Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk etti. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İki takımın da önemli pozisyonlar bulduğu ilk yarıda kaleciler devreye girdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada Asensio'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Nene'nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sol tarafından dışarı gitti.

10. dakikada Orkun'un sağ taraftan ortasında Oh'un kale önünde yaptığı kafa vuruşunda kaleci Ederson soluna gelen topu çeldi. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Cerny'nin sağ çaprazdan vuruşunda savunmada Oosterwolde'ye çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

25. dakikada Talisca'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Ersin, sağ üst köşeye yönelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

40. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Cerny'nin sağ taraftan pasında topla buluşan Orkun'un ceza yayı üzerinden gelişine vuruşta kaleci Ederson meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Salih Mazlum

Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Dorgeles Nene, Marco Asensio (Fred dk. 24), Anthony Musaba, Anderson Talisca

Yedekler: Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Sidiki Cherif

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Vaclav Cerny, Kristjan Asllani, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Hyun-Gyu Oh

Yedekler: Devis Vasquez, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Milot Rashica, Salih Uçan, Kartal Yılmaz, Cengiz Ünder, Jota Silva, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Sarı kart: Ersin Destanoğlu (Beşiktaş) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
