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Derbi öncesi takımlar stadyumda

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SÜPER Lig’in 4’üncü haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi öncesi her iki takım da stadyuma ulaştı.

SÜPER Lig'in 4'üncü haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi öncesi her iki takım da stadyuma ulaştı.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Bu karşılaşma öncesinde hazırlıklarını tamamlayan iki ekip de stadyuma ulaştı. Önce Fenerbahçe kafilesi gelirken daha sonra yoğun güvenlik önlemleri altında Beşiktaş kafilesi geldi. Stadyuma ulaşan iki ekip de maç saatini beklemeye başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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