Fenerbahçe ve Beşiktaş Derbisi Bugün Oynanıyor

Süper Lig'de Fenerbahçe bugün TSİ 19:00'da evinde Beşiktaş'la karşılaşacak.

Lider Galatasaray dışında matematiksel olarak şampiyonluk ihtimali bulunan tek takım olan sarı lacivertliler, bu iddiasını devam ettirmek için galibiyet hedefliyor.

Fenerbahçe, maç eksiğiyle Galatasaray'ın sekiz puan gerisinde bulunuyor.

Liderin 31 puan gerisindeki Beşiktaş ise ligde üçüncülük mücadelesi veriyor.

Siyah beyazlılar iki maç eksiğiyle beş puan gerisinde olduğu Samsunspor'u geçerek üçüncü olmak ve böylece hem önümüzdeki sezon Konferans Ligi yerine Avrupa Ligi elemelerine katılmak hem de sezon sonunda Süper Kupa için yapılacak dörtlü finale katılabilmek istiyor.

İki takımın sezonun ilk yarısında Dolmabahçe'de oynadığı karşılaşmayı Beşiktaş 1-0 kazanmıştı.

Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, bu karşılaşmayla Süper Lig'deki ilk İstanbul derbisini kazanmayı hedefliyor.

Galatasaray'da ligde iki, kupada bir ve Beşiktaş'la da ligde bir karşılaşmaya çıkan Mourinho, bu dört maçta üç mağlubiyet bir beraberlik aldı.

Beşiktaş'ın sezon ortasında göreve başlayan teknik direktörü Ole Gunnar Solskjær ise tek İstanbul derbisini Galatasaray'a karşı oynayıp kazandı. Norveçli teknik adam ikide iki yapmayı hedefliyor.

Bugünkü karşılaşmanın hakemi Yasin Kol olarak belirlendi. Kol'un yardımcıları Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci, dördüncü hakemi Burak Pakkan, video yardımcı hakemi (VAR) ise Hollandalu Richard Martens olacak.

Takımlarda eksikler

Derbide iki takımın da eksikleri bulunuyor.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin'in sakatlıkları nedeniyle forma giymesi beklenmiyor.

Mert Müldür'ün durumuna ise maç öncesi son kontrollerin ardından karar verilecek.

Filip Kostic ise sarı kart cezalısı.

Beşiktaş'ta tedavileri süren Elan Ricardo, Ernest Muçi ve uzun süredir forma giymeyen Bakhtiyar Zaynutdinov'un kadroda yer alması beklenmiyor.

Sakatlık yaşayan savunma oyuncuları Emirhan Topçu ve Gabriel Paulista ile bu hafta antrenmanlara dönen Felix Uduokhai'nin durumuna ise sağlık heyeti son kontrollerin ardından karar verecek.