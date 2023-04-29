Fenerbahçe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteği ile düzenlenen çalıştayda, sporda çocuk istismarı ve ihmali konusunda kamuoyunda farkındalık yaratmak amaçlandı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Özer, insanların sadece sporda değil her alanda bu konuya inandırılması gerektiğini belirtirken, Doç. Dr. Ersöz federasyonların birimlerinin oluşturulmasını istedi.

Prof. Dr. Özer: İnsanların sadece sporda değil her alanda bu konuya inandırılması lazım

"Tüm antrenörlerin bu kurslardan geçmesi lazım"

Doç. Dr. Ersöz: Federasyonların birimlerinin oluşturulmasını istiyoruz

Kaan ÜLKER - Ali DANAŞ / İSTANBUL, - Fenerbahçe Üniversitesi'nde "Sporda Çocuk İstismarı ve İhmali" çalıştayı düzenlendi.

Fenerbahçe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gözde Ersöz ise "İletişim fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi ve psikoloji bölümü de bize destek veriyor. Tabii 18 yaşının altındaki herkes çocuk olarak nitelendiriliyor. Çocukları biz her ortamda korumalıyız. Spor özelinde nasıl koruyabiliriz bu konuyu tartışıyoruz. Neler yapabiliriz çocuk istismarı ve ihmali konusunda onu tartışıyoruz. Bu konu birçok sektörde, birçok alanda ihtiyaç duyulan, araştırılması ve 'neler yapabiliriz' sorusunun sorulması gereken bir konu. Spor ortamlarında da ihmal edilmiş bir konu. Devam edilmesi gerekiyor. Birçok kurum, özellikle Türkiye Futbol Federasyonu bu konuda çalışmalar yapıyor. Diğer federasyonların da birimlerinin oluşturulmasını istiyoruz. Bu çalıştayın bir mesajının da bu olması gerekiyor. Ülkemizde ne yazık ki spor kurumlarında bu konuda eksiklerimiz var" ifadelerini kullandı.