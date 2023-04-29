Fenerbahçe Üniversitesi'nde 'Sporda Çocuk İstismarı ve İhmali' çalıştayı düzenlendi
Spor Haberleri
Fenerbahçe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteği ile düzenlenen çalıştayda, sporda çocuk istismarı ve ihmali konusunda kamuoyunda farkındalık yaratmak amaçlandı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Özer, insanların sadece sporda değil her alanda bu konuya inandırılması gerektiğini belirtirken, Doç. Dr. Ersöz federasyonların birimlerinin oluşturulmasını istedi.
Prof. Dr. Özer: İnsanların sadece sporda değil her alanda bu konuya inandırılması lazım
"Tüm antrenörlerin bu kurslardan geçmesi lazım"
Doç. Dr. Ersöz: Federasyonların birimlerinin oluşturulmasını istiyoruz
Kaan ÜLKER - Ali DANAŞ / İSTANBUL, - Fenerbahçe Üniversitesi'nde "Sporda Çocuk İstismarı ve İhmali" çalıştayı düzenlendi.Fenerbahçe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteği ile düzenlenen çalıştaya spor yöneticileri, antrenörler ve sporcuların yanı sıra psikoloji, hukuk ve medya gibi alanlarında uzman birçok kişi katıldı. "Onlar susmasın diye biz konuşuyoruz" sloganıyla düzenlenen çalıştayda, sporda çocuk istismarı ve ihmali konusunda kamuoyunda farkındalık yaratmak amaçlandı.PROF. DR. ÖZER: İNSANLARIN SADECE SPORDA DEĞİL HER ALANDA BU KONUYA İNANDIRILMASI LAZIMFenerbahçe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kamil Özer, yaptığı açıklamada, "Üniversitelerin aslında bu konulara çok önem vermesi gerekiyor. Toplumda eksikliği duyulan konularda üniversitelerin öncü rol oynaması gerekiyor. Bu konuda baktık ki üniversiteler ve diğer kuruluşlar önem vermiyorlar, biz de çocuk koruma konusunda bir şeyler yapalım dedik. Bu ilk çalıştay, devamı gelecek tabii ki. Kongre anlamında da devamı olacaktır. Böyle bir çalışma yaptığınızda multidisipliner bir çalışma yapmak lazım. Çok sayıda farklı branşlardan insanların bu işe katılması lazım. Burada; psikologlar, yöneticiler, öğretmenler, antrenörler, sporcular, engelli sporcular, ebeveynler var. Çünkü hepsinin maruz kaldığı bir şey bu. Yönetim kadrosunun, her branşta sadece sporda değil, her alanda bu konuya inandırılması lazım. Farkındalıklarının artırılması lazım. İnsanları bilinçlendirmek lazım. Çocuklarımızın bütün yaşamları süresince çekecekleri bir acı haline gelmemesi lazım. Bu istismar ve ihmal konuları üzerinde çok duyarlı olmak lazım. Bunun için çalışıyoruz. Öğrencilerimizi eğitmeye çalışıyoruz" diye konuştu."TÜM ANTRENÖRLERİN BU KURSLARDAN GEÇMESİ LAZIM"Tüm antrenörlerin bu kurslardan geçmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Özer, "Küçücük yavrularımızı biz onlara teslim ediyoruz. Önemli bir çalıştay. Yararlı olacağını düşünüyorum. Üniversiteler arasında da yaygınlaşacağını düşünüyorum. Biz daha çok spor üzerinde yoğunlaşarak çocuk korumasını dikkate alıyoruz. Spor tesislerindeki riskler de bu konuya giriyor. Bir kalenin devrilmesi ve çocuğun ölmesi de bu işin içine giriyor. Çocuğun güvenli ortamlarda spor yapması lazım. Sporda her kademede en küçük yaşlardan itibaren bütün antrenörlerin, idarecilerin, hatta malzemecilerin bile bu konuda eğitilmeleri lazım. Tabii ki mimarı projelerin de çocuk koruyucu yönde önlemler alması lazım. Bu herkesi ilgilendiren bir devlet politikası da olması gerektiğini düşünüyorum" dedi.DOÇ. DR. ERSÖZ: FEDERASYONLARIN BİRİMLERİNİN OLUŞTURULMASINI İSTİYORUZ
Fenerbahçe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gözde Ersöz ise "İletişim fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi ve psikoloji bölümü de bize destek veriyor. Tabii 18 yaşının altındaki herkes çocuk olarak nitelendiriliyor. Çocukları biz her ortamda korumalıyız. Spor özelinde nasıl koruyabiliriz bu konuyu tartışıyoruz. Neler yapabiliriz çocuk istismarı ve ihmali konusunda onu tartışıyoruz. Bu konu birçok sektörde, birçok alanda ihtiyaç duyulan, araştırılması ve 'neler yapabiliriz' sorusunun sorulması gereken bir konu. Spor ortamlarında da ihmal edilmiş bir konu. Devam edilmesi gerekiyor. Birçok kurum, özellikle Türkiye Futbol Federasyonu bu konuda çalışmalar yapıyor. Diğer federasyonların da birimlerinin oluşturulmasını istiyoruz. Bu çalıştayın bir mesajının da bu olması gerekiyor. Ülkemizde ne yazık ki spor kurumlarında bu konuda eksiklerimiz var" ifadelerini kullandı.