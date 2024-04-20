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Herkes verdiği tepkiyi konuşuyor! Fenerbahçe-Olympiakos maçına damga vuran görüntü

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Fenerbahçe'nin Olympiakos'a elendiği maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntülerde, tribünden maçı takip eden bir Fenerbahçe taraftarının üzgün görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Çeyrek Final aşamasının rövanşında Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, heyecan dolu mücadelede rakibine seri penaltı atışları sonucunda mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti.

GÜNLER SONRA ORTAYA ÇIKTI

Mücadeleden günler sonra ortaya çıkan görüntülerde ise karşılaşmayı tribünden takip eden bir Fenerbahçe taraftarının verdiği tepki gündem oldu.

ÜZGÜN GÖRÜNTÜSÜ VİRAL OLDU

Mücadelenin uzatmalara gittiği anda yayıncı kuruluşun ekranına yansıyan görüntülerdeki taraftarın üzgün görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Herkes verdiği tepkiyi konuşuyor! Fenerbahçe-Olympiakos maçına damga vuran görüntü

Herkes verdiği tepkiyi konuşuyor! Fenerbahçe-Olympiakos maçına damga vuran görüntü

Herkes verdiği tepkiyi konuşuyor! Fenerbahçe-Olympiakos maçına damga vuran görüntü

Kaynak: Haberler.com / Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Olympiacos Fenerbahçe Konferans Spor Haberler

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Yorumlar (6)

hic33:

Ben GS'liyim, yemin ederim en az GS'nin maçıymış gibi FB'yi büyük bir heyecan ile destekledim. Ben bile o kadar sinirlendim, üzüldüm ki bir FB'linin durumunu düşünün.

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Export 86:

Fb nin durumunu düşünmüyorum niye düşüneyim

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hic33:

Export86, birkaç kelimelik yazıyı anlayamayan sen, düşünebiliyor musun ki?

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Ferit Garipoğlu:

bir Beşiktaş lı olarak söylüyorum batsuhai denilen oyuncu bozuntusu penaltı atışlarında geride iken Fenerbahçe umursamaz tavırları ve gülmesi beni kizdirirken fener taraftarını hiç düşünemiyorum, ruh yoktu ruh.....

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Slappingnoob:

Garipogullari yazmasin. Cem garipoglunun neyisin sen ??

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Goethegitme:

Acaba kaç para verdi bu siteye,35 bin kişiden sadece bu mu üzülmüş?Yakında dizilerde..

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