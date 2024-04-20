Herkes verdiği tepkiyi konuşuyor! Fenerbahçe-Olympiakos maçına damga vuran görüntü

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Çeyrek Final aşamasının rövanşında Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, heyecan dolu mücadelede rakibine seri penaltı atışları sonucunda mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti.

GÜNLER SONRA ORTAYA ÇIKTI

Mücadeleden günler sonra ortaya çıkan görüntülerde ise karşılaşmayı tribünden takip eden bir Fenerbahçe taraftarının verdiği tepki gündem oldu.

ÜZGÜN GÖRÜNTÜSÜ VİRAL OLDU

Mücadelenin uzatmalara gittiği anda yayıncı kuruluşun ekranına yansıyan görüntülerdeki taraftarın üzgün görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.