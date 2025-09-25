Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne Dinamo Zagreb'le Mağlup Başladı

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'e konuk olan Fenerbahçe, rakibine 3-1 mağlup oldu.

Maksimir Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iki takımda kontrollü başladı. Fenerbahçe, oyun kontrolünü sağladığı bölümde oluşan karambolde 21. dakikada Dion Beljo'nun golüyle yenik duruma düştü. Çabuk toparlanan sarı-lacivertliler, 25. dakikada Sebastian Szymanski ile beraberliği yakaladı. Kalan bölümde başka gol olmadı ve ekipler soyunma odasına 1-1 eşitlikle girdi.

İkinci yarıya hızlı giren Dinamo Zagreb, 50. dakikada yine Dion Beljo'nun golüyle öne geçti. Kalan bölümde net gol pozisyonuna giremeyen sarı-lacivertli ekip, 90+5. dakikada Mounsef Bakrar ile kalesinde bir gol daha gördü ve sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'ne mağlubiyetle başladı.

Fenerbahçe, ligdeki ikinci maçında 2 Ekim'de Fransa'nın Nice takımıyla sahasında karşılaşacak.

Szymanski siftah yaptı

Fenerbahçe'nin Polonyalı orta sahası Sebastian Szymanski, bu sezon ilk golünü kaydetti.

Sarı-lacivertli takıma ilk katıldığı dönemde skorer bir performans ortaya koyan, daha sonra gol yollarında tutuk kalan Szymanski, bu sezon ise gol atmayı başaramamıştı.

Dinamo Zagreb maçı öncesinde 7'si ilk 11'de 10 karşılaşmada görev alan Szymanski, bu sezon ilk golünü Hırvatistan temsilcisi karşısında kaydetti.

Çağlar sağ bekte, Semedo orta alanda oynadı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Dinamo Zagreb karşısında oyuncularını farklı pozisyonlarda değerlendirdi.

Genç teknik adam, stoper Çağlar Söyüncü'yü sağ bekte, sağ bek Nelson Semedo'yu ise orta alanda değerlendirdi.

Çağlar'ı 59. dakikada oyundan alan Tedesco, yerine Fred'i değerlendirdi ve Semedo'yu kendi pozisyonuna çekti.

13 bin 926 seyirci takip etti

Dinamo Zagreb ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakayı 13 bin 926 biletli seyirci takip etti.

Sarı-lacivertli taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümün büyük çoğunluğunu doldurdu.