Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e 3-1 Yenildi

Stat: Maksimir

Hakemler: Jerome Brisard, Alexis Auger, Erwan Finjean (Fransa)

Dinamo Zagreb : Nevistic, Valincic, Dominguez, McKenna, Goda, Zajc (Dk. 90+3 Varela), Misic, Lisica (Dk. 75 Bakrar), Ljubicic (Dk. 75 Stojkovic), Hoxha (Dk. 90 Villar), Beljo (Dk. 75 Kulenovic)

Fenerbahçe : Ederson, Çağlar Söyüncü (Dk. 59 Fred), Skriniar, Oosterwolde, Brown, Semedo,??????? Szymanski (Dk. 71 İrfan Can Kahveci), Asensio, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 83 Cenk Tosun), Nene (Dk. 71 Oğuz Aydın), En-Nesyri

Goller: Dk. 21 ve 50 Beljo, Dk. 90+5 Bakrar ( Dinamo Zagreb ), Dk. 25 Szymanski ( Fenerbahçe )

Sarı kartlar: Dk. 39 Tedesco (Yedek kulübesinde), Dk. 43 Oosterwolde, Dk. 90 Oğuz Aydın ( Fenerbahçe ), Dk. 41 Beljo, Dk. 45 Valincic ( Dinamo Zagreb )

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'e 3-1 yenildi.

50. dakikada Dinamo Zagreb yeniden öne geçti. Orta sahada kazandığı topla Fenerbahçe ceza sahası önüne kadar kat eden Valincic, solda müsait durumda bulunan Hoxha'yı gördü. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan şutuna altı pasta Beljo ayak koydu ve topu ağlara gönderdi: 2-1

62. dakikada Semedo'nun pasında Szymanski'nin ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci iki hamlede top ugüçlükle kontrol etti.

85. dakikada İrfan Can Kahveci'nin arka direğe etkili ortasına hareketlenen Oğuz Aydın'ın altı pasın solundan vuruşunda, top kaleye paralel auta gitti.

90+5. dakikada Dinamo Zagreb bir gol daha buldu. Ceza sahasının sağından Bakrar'ın uzak direğe yerden şutunda top filelere gitti: 3-1

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.