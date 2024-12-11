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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'ya 2-0 Mağlup Oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'ya 2-0 Mağlup Oldu
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 6. haftasında konuk ettiği Athletic Bilbao'ya 2-0 yenilerek 2. mağlubiyetini aldı. Sarı-lacivertliler puanını 8'de tutarken, İspanyol ekip 16 puana yükseldi. Cengiz Ünder, 77 gün aradan sonra oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Athletic Bilbao'ya karşı 2-0 mağlubiyet yaşarken, bu organizasyonda 2. yenilgisini aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Athletic Bilbao 2-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler bu sonuçla 8 puanda kalırken, İspanyol ekibi 16 puana yükseldi.

Jose Mourinho'nun öğrencileri Avrupa Ligi'nin 7. haftasında 23 Ocak Perşembe günü Lyon ile evinde oynayacak.

Cengiz Ünder 77 gün sonra

Sarı-lacivertlilerde Cengiz Ünder, 73. dakikada Dusan Tadic'in yerine oyuna dahil oldu. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon Trendyol Süper Lig'de 2 maçta forma giyerken, Avrupa Ligi'nde de 2. maçına çıktı. Cengiz son olarak 26 Eylül'de Union Saint-Gilloise'a karşı oynadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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